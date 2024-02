Sondage : les Français se disent majoritairement contre l'ouverture totale des frontières

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, dévoilé ce dimanche 11 février, les Français seraient majoritairement contre une ouverture totale des frontières et favoriseraient une immigration contrôlée, voire inexistante.

Alors qu’un accord sur une réforme destinée à clarifier et à renforcer le cadre prévu pour la réintroduction et la prolongation des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen, les Français semblent plutôt en faveur d’une immigration très limitée et d’une ouverture restreinte des frontières.

Dans un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, dévoilé ce dimanche 11 février, les personnes interrogées étaient amené à exprimer leur avis sur une échelle de 0 à 10, 0 correspondant à une immigration zéro et 10 à l'ouverture totale des frontières. Il en résulte que les Français ont placé ce curseur à 3,9 sur 10, indiquant qu’ils souhaitent une ouverture très restreinte des frontières.

Dans le détail, les hommes (3,7) et les femmes (4) souhaiteraient sensiblement un niveau d’immigration similaire en France. Constat similaire au niveau des différentes classes sociales où les CSP+ (4,1), les personnes inactives (3,9) et les CSP- (3,7) sont proches en termes de volonté d’ouverture des frontières.

Un contraste important en fonction de l'âge et des préférences politiques

En revanche, le contraste est plus important lorsque les sondés sont répartis en fonction de leur âge : si les moins de 35 ans semblent quasiment se positionner dans un juste milieu entre une immigration zéro et une ouverture totale des frontières (4,9/10), les 50 ans et plus (3,4), notamment les séniors âgés de 50 à 64 ans (3,2), semblent beaucoup plus réticents à une ouverture totale des frontières en France.

Ce contraste est également présent dans les résultats du sondage lorsque les personnes interrogées sont classées en fonction de leurs affinités politiques. Selon les données récoltées par le sondage de l’institut CSA, les sympathisants de gauche seraient plutôt en faveur d’une ouverture des frontières, se positionnant à 5,7 sur une échelle allant de 0 à 10.

Ce sont notamment les personnes se revendiquant proches de la France Insoumise (6,4) et d’Europe Écologie-Les Verts (6,2) qui permettent de hausser la moyenne des sondés se proclamant de gauche.

Un contrôle aux frontières ferme pour la droite

Du côté des sympathisants de Renaissance, la tendance est plutôt en faveur d’une immigration limitée, voire zéro, puisque les sondés se positionnent à 3,9 sur une échelle de 0 à 10.

Enfin, les personnes interrogées et se proclamant de la droite affirment clairement leur positionnement contre une ouverture totale des frontières : situés à 2,4 sur 10 sur l’échelle, les sondés de droite sont encore plus réticents lorsqu’ils sont proches de l’extrême droite, notamment du côté du Rassemblement national (1,8/10).

La question des frontières et de l’immigration est au cœur de l’actualité en France, alors que le Conseil d’État a récemment limité les refus d’entrée des migrants aux frontières, empêchant les forces de l’ordre ces refus à l’encontre des étrangers arrivés sur le territoire français de façon irrégulière.

Des flux illégaux que tentent de limiter les autorités, avec beaucoup de difficultés : selon les données de la préfecture des Alpes-Maritimes, près de 33.000 ont été refusées en 2023 dans le département.