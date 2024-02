Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en légère hausse, à 7,5% au quatrième trimestre 2023

Ce mardi 13 février, l'Insee a publié les chiffres du chômage pour le quatrième trimestre 2023. En très légère hausse, le taux de personnes sans emploi en France (hors Mayotte) est de 7,5%, soit 0,1% de plus qu'au troisième trimestre 2023.

Une très légère hausse. Au quatrième trimestre, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) a augmenté de 29.000 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes, soit un taux de 7,5% (+0,1 point), a indiqué dans un communiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) paru ce mardi.

Par rapport au quatrième trimestre de 2022, le taux de chômage est supérieur de 0,4 point, il s'agissait du taux le plus bas depuis 1982, a souligné l'Insee. Cependant, le nouveau taux demeure nettement en dessous de son pic de mi-2015 où il avait atteint 10,5%.

Dans le détail, au quatrième trimestre de 2023, le taux de chômage a diminué de 0,2 point pour les 15-24 ans à 17,5%, un niveau légèrement supérieur à celui de 2022 sur la même période (+0,6 point).

Pour les 25-49 ans, ce dernier a de nouveau augmenté de 0,2 point sur le trimestre, à 7%, et se situe 0,5 point au-dessus de son niveau de 2022.

Enfin, pour les 50 ans ou plus, le taux de chômage est resté quasi stable sur le trimestre (-0,1 point), à 5%, soit un taux identique par rapport à 2022.

Il faut également noter que le taux de chômage de longue durée, c’est-à-dire d’au moins un an, a, lui aussi, augmenté «très légèrement» pour atteindre 1,8% au quatrième trimestre de 2023, selon les chiffres de l’Insee.

Le «halo autour du chômage», autrement dit les personnes désirant retourner sur le marché de l'emploi mais qui ne sont pas considérées comme chômeuses par le BIT car cherchant effectivement un emploi et étant disponibles pour en prendre un, a diminué légèrement. 1,9 million de personnes sont concernées, soit 88.000 de mois par rapport au trimestre précédent et 17 000 en moins sur un an.