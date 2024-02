Déserts médicaux : «Les choses vont se tendre encore pendant 5 à 7 ans», prévient le ministre de la Santé Frédéric Valletoux

Alors que six millions de Français sont toujours sans médecin traitant, et que le nombre de déserts médicaux ne cesse de progresser dans l'Hexagone, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, a indiqué ce mardi que «les choses allaient se tendre encore pendant 5 à 7 ans».

«On a un sujet démographique qui dure depuis quelques années et qui s'aggrave», a admis le ministre, «c'est dans la meilleure organisation de l'offre de soin, dans la possibilité pour les professionnels d'intervenir différemment [...] qu'on arrivera à améliorer la question des soins» a-t-il continué avant d'insister sur le fait qu'il s'agit avant tout «d'un sujet démographique».

Le ministre a également évoqué le numerus clausus, méthode utilisée jusqu'en 2020 en France pour limiter drastiquement le nombre d'étudiants en médecine : «On a supprimé le numerus clausus. Il y a aujourd'hui 20% d'étudiants en plus en deuxième année qu'il y en avait il y a trois ans».

«On voit que ça remonte, mais on sait qu'on ne forme pas un médecin en un claquement de doigts» a souligné Frédérix Valletoux, avant d'admettre que le fléau des désert médicaux risque de durer encore «quelques années, entre cinq et sept ans, avant que des générations plus importantes de jeunes médecins arrivent».