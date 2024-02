Grève à la SNCF ce week-end : le mouvement va-t-il paralyser les vacanciers ?

Deux organisations syndicales de la SNCF, à savoir Sud-Rail et la CGT qui représentent 60 % des contrôleurs, ont maintenu ce lundi 12 février leur préavis de grève à partir de jeudi soir et jusqu'à lundi. Des perturbations sont donc à prévoir sur le réseau pour les voyageurs en ce week-end de vacances d’hiver pour les zones A et C.

Un mouvement de grève amené à paralyser les déplacements de vacanciers des zones A et C. A l’issue des négociations entre les représentants patronaux et syndicaux de la SNCF ce lundi, les syndicats CGT et Sud-Rail, représentant 60 % des contrôleurs du groupe, ont maintenu leur préavis de grève de jeudi 15 au soir jusqu'au lundi 19 février au matin. La CFDT-Cheminots a pris la décision de lever son préavis de grève.

Cette décision devrait largement paralyser les voyageurs en ce week-end charnière dans les vacances d’hiver puisque les Français compris dans la zone A seront en vacances dès samedi, rejoignant ainsi ceux de la zone C.

«Pour l’instant, avec les retours que nous avons, on a à peu près entre 70 et 90% de contrôleurs qui se sont annoncés grévistes, et ils peuvent encore s’annoncer jusqu’à demain (mercredi)», a assuré Fabien Villedieu, membre du bureau fédéral de Sud-Rail, sur RMC ce mardi.

La SNCF a prévu de communiquer son plan de circulation ce mercredi matin.

Des efforts financiers consentis par la direction de la SNCF

Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a invité ce mardi les contrôleurs à «réfléchir» et à «bien prendre la dimension» des concessions faites par la direction avant de mettre à exécution leur menace de grève. Il a notamment annoncé jeudi le versement d'une prime de 400 euros, en plus du recrutement de 1.000 CDI supplémentaires.

«On augmente l'emploi, on augmente les salaires, on propose une plate-forme de progrès social, je ne vois pas bien pourquoi en réponse on aurait une perturbation pour les Français qui veulent partir en vacances», a assuré ce dernier sur RTL.

Des salaires en hausse de 20% en trois ans

«Depuis trois ans, on a augmenté la masse salariale de 500 millions d'euros par an soit un milliard et demi. Pour les contrôleurs comme les autres cheminots, la rémunération mensuelle moyenne a augmenté de 20% en trois ans, ce qui est beaucoup plus que l'inflation», a précisé Jean-Pierre Farandou.

Il a également détaillé d’autres dispositions prises par la direction en faveur des salariés, comme le versement d'une prime supplémentaire de 400 euros en mars dernier pour les cheminots. La SNCF a aussi consenti à 3.000 promotions supplémentaires, ainsi qu’à la création de 1.100 emplois supplémentaires.