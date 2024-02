Bourse : les bénéfices cumulés du CAC40 en 2023 dépassent 120 milliards d'euros, selon un décompte

Pour la troisième année consécutive, les entreprises de l'indice boursier dépassent les 100 milliards d’euros de bénéfices.

Des scores au-delà de toutes les attentes. Poussés par le luxe et l’automobile, les bénéfices du CAC 40 ont atteint les 123.9 milliards d’euros en 2023. Pourtant, seulement 25 des 40 sociétés ont publié leurs résultats annuels. Le CAC 40 observe toutefois une légère baisse sur un an, selon un décompte de l'AFP arrêté jeudi, après les publications notamment de Stellantis, d'Orange et de Schneider Electric.

En 2022, ces 25 entreprises avaient collectivement dégagé près de 125 milliards d'euros, sur plus de 143 milliards d'euros de bénéfices pour l'ensemble du CAC. De leur côté, les entreprises qui n’ont pas publié leurs résultats annuels avaient collectivement réalisé environ 18,4 milliards d'euros de bénéfices.

TotalEnergies en première place

Avec un bénéfice en augmentation, à 21.4 milliards de dollars (soit 19.8 milliards d’euros), le fournisseur d’électricité et de gaz TotalEnergies prend la première place du classement. En 2022, ses bénéfices atteignaient les 19,5 milliards d’euros.

Le luxe porte toujours autant l’indice boursier : à eux seuls, Hermès, Kering, L'Oréal et LVMH cumulent près de 29 milliards d'euros de bénéfices, en hausse de 7% - malgré un recul de 17% chez Kering.

Les banques quant à elles, voient leurs résultats progresser de 14% à près de 20 milliards d'euros pour BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale.

Si Renault observe une perte de 350 millions d’euros en 2022, le secteur des transports gonfle tout de même les chiffres. Stellantis a dégagé un résultat record de 18,6 milliards d'euros - le deuxième plus gros résultat de l'indice.

Les sommes ne prennent pas compte les deux groupes Pernod Ricard et Alstom, qui ont des exercices décalés ne correspondant pas aux années civiles.