Nice : une banderole «Israël» avec l'inscription «SS» affichée sur la Tour Bellanda

À Nice, une banderole a été déployée sur la Tour Bellanda ce samedi après-midi. Sur le drap blanc, les mots «Israël» et «assassin» étaient inscrits ainsi que les symboles de l’idéologie nazie «SS».

Un nouvel acte antisémite. Ce samedi, les Niçois ont été les témoins d’une triste banderole brièvement accrochée sur la Tour Bellanda à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Pendant une petite partie de l’après-midi, les riverains présents sur la baie des Anges ont pu voir les mots «Israël» et «assassin» inscrits en lettre majuscule sur un drap blanc, a rapporté France Bleu. De plus, deux insignes «SS» du Schutzstaffel, des symboles de l'idéologie nazie, étaient présents sur la banderole.

1.676 actes antisémites en 2023 en France

Ce n’est pas la première fois que la tour est utilisée pour diffuser des messages à l’encontre de l’État hébreu. En janvier dernier déjà, une banderole, sur laquelle était inscrit «Boycott Israël», était affichée sur la tour devant la promenade des Anglais.

Depuis l’attaque du Hamas en Israël, survenue le 7 octobre dernier, et avec la contre offensive de l’Etat hébreu dans la bande de Gaza, les actes antisémites ont explosé en Europe et notamment en France. Ils ont été multipliés par quatre en un an, passant de 436 en 2022 à 1.676 en 2023, selon le Crif.