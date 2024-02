Paris : un important incendie en cours dans le 12e arrondissement, au moins quatre personnes en urgence relative

Un important incendie est en cours dans un immeuble de la rue de Lyon à Paris (12e arrondissement) ce lundi 19 février. Pour l'heure, quatre personnes ont été prises en charge en urgence relative, selon un premier bilan.

D'importants moyens déployés. Un important feu d'appartement s'est déclaré ce lundi 19 février dans un immeuble situé au 57 rue de Lyon à Paris (12e arrondissement).

Contactés vers 10h20 ce matin, les pompiers de Paris sont intervenus, mobilisant une trentaine d'engins et plus de 120 pompiers pour lutter contre les flammes.

#Intervention en cours à#Paris12, rue de Lyon. Évitez le secteur et n'encombrez pas inutilement les lignes d'urgences.



Riverains, soyez prudents. pic.twitter.com/9HufoAoATd — PompiersParis (@PompiersParis) February 19, 2024

Si l'origine du départ de feu n'est à ce stade pas encore connue, l'incendie se serait déclaré dans un logement du quatrième étage, du bâtiment qui en compte cinq. Les flammes se sont propagées au niveau de la toiture, et pourraient avoir touché d'autres habitations, ont indiqué les pompiers de Paris à CNEWS.

| Un incendie est en cours au niveau de la rue de Lyon, dans le 12e arrondissement.#incendie #Paris pic.twitter.com/v0irkqaN2i — Info Live Direct (@infolivedirect) February 19, 2024

Quatre personnes en urgence relative

Pour l'heure, les pompiers de Paris ont annoncé que quatre personnes ont été prises en charge en urgence relative, précisant que le bilan était évidemment provisoire, donc susceptible d'évoluer.

La priorité reste pour les soldats du feu d'éteindre cet incendie, jugé comme important, le plus rapidement possible pour la sécurité de tous. D'ailleurs, le secteur a été rapidement bouclé, afin de permettre aux pompiers de Paris de progresser le plus efficacement possible et de réduire les risques.