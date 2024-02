Limoges : une enquête ouverte sur des «anomalies» liées à l'Office français de l'immigration, 700.000 euros d'argent public contestés

Une enquête judiciaire a été ouverte après la découverte d'«anomalies» entre l'Office français de l'immigration et de l'intégration et un centre de formation, à hauteur de 700.000 euros d'argent public.

Des «dysfonctionnements» qui pourraient coûter cher. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Limoges (Haute-Vienne) suite à des partenariats ambigus entre l'antenne limougeaude de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et un centre de formation privé, New Skills, fermé depuis.

«Suite à un signalement concernant des doutes sur la réalité des actions de formation menées par New Skills, un contrôle a été diligenté par les services de l'Etat (Dreets) fin 2022. Ces contrôles ont permis de constater des anomalies dans le fonctionnement de la structure et dans les formations menées», a indiqué la préfecture à l'AFP.

Cette enquête confirme des informations du Populaire du Centre, sur un partenariat jugé «trop fructueux» entre les deux structures. Très concrètement, l'Ofii aurait «forcé» des étrangers à suivre des formations au sein de New Skills.

Le quotidien cite certains témoins parlant d'«une machine à capter l'argent public», «des formations non dispensées ou inutiles» pour lesquelles New Skills était rémunéré par le secrétariat général des affaires régionales (Sgar) de Nouvelle-Aquitaine. Le montant de l'ensemble des formations contestées est estimé à 700.000 euros.

Ces «dysfonctionnements» ont été dénoncés à la direction générale de l'Ofii, qui a ensuite signalé ces anomalies à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), avant que l'affaire ne soit transmise au parquet de Limoges.

La préfecture a précisé avoir retiré à New Skills son «numéro de déclaration d'activité nécessaire pour exercer des activités de formation». De même, elle a engagé «une procédure de reversement d'une partie des subventions versées par l'Etat à New Skills à divers titres (formation pour l'accès à l'emploi des jeunes, etc.)». De son côté, la structure a contesté les faits.

Le directeur général de l'Ofii, Didier Leschi, a reconnu qu'il y avait «eu des dysfonctionnements», qui ont d'ailleurs amené à un changement de directeur de l'antenne locale. New Skills est quant à elle en cessation d'activité, selon une annonce du bulletin officiel de septembre 2023.