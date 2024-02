Mayotte : Eric Ciotti demande à Emmanuel Macron de «déclarer l’état d’urgence» sur l'île

Le président des Républicains Eric Ciotti a demandé à Emmanuel Macron, ce mercredi 21 février, de déclarer «l’état d’urgence» à Mayotte et de mobiliser la Marine nationale, afin de régler les problèmes liés à l’immigration irrégulière que traverse le 101e département français.

«S’il n’y a pas de solution politique, ce sera un bain de sang». Tels étaient les propos de la députée Liot de Mayotte Estelle Youssouffa sur CNEWS il y a moins d’une semaine.

Alors que les élus mahorais exigent l’aide du gouvernement français, Eric Ciotti a sommé Emmanuel Macron, par le biais d’une lettre, de déclarer «l’état d’urgence». Une demande qui fait suite à une rencontre avec Mansour Kamardine, député LR de Mayotte, mais aussi avec le président de l'Association des maires de Mayotte Madi Madi Souf et le maire de Mamoudzou, Ambdilwahédou Soumaïla.

J’ai reçu aujourd’hui @Kamardine_M, député de Mayotte, Ambdilwahédou Soumaïla, maire de Mamoudzou, et Madi Madi Souf, Président de l’association des maires de Mayotte, pour évoquer les problématiques d’insécurité à #Mayotte.





L’île est dans une situation de chaos total. Elle est… pic.twitter.com/lx6yxOZSTg — Eric Ciotti (@ECiotti) February 20, 2024

Dénonçant «une situation explosive de violence endémique», le président des Républicains estime que cet état d'urgence «permettra aux représentants de l'État dans le département de disposer de leviers plus efficaces pour reprendre le contrôle de la situation et rétablir la sécurité à Mayotte».

«Chaque jour, des hordes de délinquants, souvent très jeunes, en situation irrégulière et armés notamment de machettes font régner la terreur à Mayotte. Ils pratiquent le racket, l’intimidation et commettent des agressions verbales et physiques dans l’espace public dans un climat d’impunité́ tout simplement intolérable», a-t-il dénoncé.

Mobiliser la Marine nationale

Eric Ciotti a également demandé au chef de l’Etat de mobiliser la Marine nationale, afin «d’intercepter et reconduire systématiquement aux Comores les étrangers en situation irrégulière avant qu’ils ne puissent débarquer à Mayotte».

Alors que la violence se veut de plus en plus présente à Mayotte, Gérald Darmanin avait émis l’idée de la suppression du droit du sol sur l’île afin de lutter contre l’immigration clandestine. Un projet de révision constitutionnelle salué par Eric Ciotti, acclamant un «revirement tardif, mais salutaire».

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, 73% des Français sont favorables à la fin du droit du sol sur l’île de Mayotte, tandis que 65% des personnes interrogées sont en faveur de sa suppression sur l’ensemble du territoire.