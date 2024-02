Tempête Louis : des rafales à plus de 120 km/h en Bretagne, jusqu'à 90 km/h en Ile-de-France... Où le vent va-t-il souffler le plus fort ce jeudi ?

La France sera balayée ce jeudi 22 février par un important coup de vent lié à la tempête Louis. Une vingtaine de départements sont déjà placés en vigilance orange. Voici où le vent va le plus souffler.

Météo France a placé 28 départements en alerte orange vents violents ce jeudi 22 février à partir de midi en raison de l’arrivée de la tempête Louis.

La Bretagne et les Pays-de-la-Loire connaîtront des rafales notables à la mi-journée et en début d'après-midi. Le vent atteindra alors 80 à 100 km/h, voire localement 110 km/h dans les terres. Sur le littoral de ces mêmes régions, les rafales pourront souffler jusqu'à 120, voire 130 km/h sur les caps exposés.

Sur le reste de la façade ouest, le vent se calmera quelque peu en début de soirée, même si la prudence restera de mise sur le littoral, où des rafales continueront à souffler à plus de 80 km/h.

Des vents violents en Normandie et dans la moitié nord

En Normandie, des vents puissants arriveront en mi-journée. Dans l’intérieur des terres, le vent devrait souffler à plus de 80 km/h. Les cumuls de pluies seront également moins élevés (entre 10 et 15 mm), même si le sud de la région pourrait connaître des précipitations plus importantes (de l’ordre de 20 mm).

Dans la moitié nord, les régions Centre-Val-de-Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté connaîtront également des rafales notables. Globalement, celles-ci souffleront à partir du début d’après-midi, et devraient atteindre des valeurs comprises entre 80 et 90 km/h.

Selon Météo France, le vent s'atténuera en fin d'après-midi, mais de fortes rafales restent possibles sous les giboulées, notamment près du littoral.