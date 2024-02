Tempête Louis : des tornades en passe de se former dans l'ouest et le nord de la France ?

Pluie, vent, inondations.. et même des tornades ? Ce jeudi 22 février, la tempête Louis traverse la France. Et les prévisionnistes mettent en garde sur un risque possible de formation d'un phénomène tourbillonnaire dans l'ouest du pays.

Météo-France a placé ce jeudi 22 février après-midi 27 départements en vigilance orange aux vents violents et aux pluies-inondations.

En plus des rafales pouvant atteindre 120 km/h sur littoral ouest, un phénomène tourbillonnaire pourrait se former dans l'Hexagone comme cela avait été le cas à Bihucourt en octobre 2022.

En effet, selon Keraunos, l’observatoire français des tornades et des orages violents, il existe un «risque faible, mais non nul de tornade dans l’ouest» du pays.

«La tornade se forme sous le courant ascendant d’air chaud d’une cellule convective et résulte du redressement à la verticale de tourbillons d’axe horizontal présents dans l’environnement. Ces tourbillons d’axe primitivement horizontal sont la conséquence d’un cisaillement des vents dans l’atmosphère (changement de direction et de vitesse du vent avec l’altitude). Dès lors, les éléments nécessaires à la formation d’une tornade sont : un cisaillement des vents et une instabilité atmosphérique», détaille Keraunos.

Estofex, un regroupement européen de météorologues, anticipe «des rafales de vent dommageables et des tornades sur le nord-ouest de la France et le Benelux» pour toute la journée de jeudi.

Lvl 2 has been issued for damaging wind gusts and tornadoes across NW France and BENELUX. Read more at https://t.co/brDSjrqkOF Please also note that ESTOFEX covers the contribution of convective storms to severe weather. pic.twitter.com/cX1lFImCd8

— ESTOFEX (@Estofex) February 21, 2024