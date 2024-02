Tour Eiffel : les salariés mettent fin à la grève, la réouverture prévue ce dimanche

La tour Eiffel, fermée depuis ce lundi en raison d'un mouvement de grève, rouvrira ce dimanche 25 février à la suite d'un accord trouvé entre les syndicats et la société d'exploitation du monument parisien, a annoncé ce samedi cette dernière.

Le retour des visiteurs. Les employés de la tour Eiffel mettent fin à leur grève entamée ce lundi. La réouverture ne sera effective que ce dimanche 25 février au matin «afin de laisser le temps à l'équipe technique d'assurer une bonne remise en route des ascenseurs pour un accueil en toute sécurité», ont souligné les deux organisations syndicales CGT et FO dans un communiqué commun.

«La direction de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel (Sete) et les organisations syndicales ont abouti à un accord de sortie de grève prévoyant que les parties feront régulièrement un point de suivi du modèle économique, de l’évolution des investissements de travaux et des recettes de la société à travers une instance qui se réunira tous les 6 mois», a précisé la Sete dans un communiqué publié ce samedi 24 février.

Les salariés reprochaient à leur employeur sa gestion financière et mettaient en cause également la mairie de Paris qui, selon eux, demande une redevance trop importante qui écrase les marges de manoeuvre sur le budget travaux et in fine, le recrutement et les rémunérations.

Retour à un équilibre financier

Direction et syndicats sont tombés aussi d'accord sur «un investissement ambitieux de 380 millions d’euros jusqu’en 2031, notamment pour les travaux et l’entretien du patrimoine de la Tour», selon le communiqué de la direction.

L'accord prévoit en outre «la poursuite de la 20e campagne de peinture et l’engagement de la suivante», un point-clé de la délicate question de l'entretien du monument, inauguré il y a 135 ans.

«Nous resterons mobilisés pour défendre le monument jusqu'à obtention d'un modèle viable», ont prévenu la CGT et FO.

La Sete s’est excusée des désagréments causés aux touristes qui n’ont pas pu visiter le monument symbole de Paris. Ces derniers seront «automatiquement et intégralement remboursés dans les meilleurs délais». Les jours de grève ont représenté environ 100.000 entrées perdues.

Le conflit en cours avait déjà entraîné la fermeture de la Tour le 27 décembre dernier, jour du centième anniversaire de la disparition de son architecte Gustave Eiffel.

L'équilibre économique de la tour Eiffel, qui a retrouvé en 2023 une fréquentation supérieure à ce qu'elle était avant le Covid-19, avec 6,3 millions de visiteurs, a été fragilisé par quelque 130 millions d'euros de manque à gagner lors des deux années de crise sanitaire (2020 et 2021).