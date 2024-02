Sondage : 84% des Français estiment que la France est un pays de culture et de tradition catholique

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce dimanche 25 février, 84% des Français estiment que la France est un pays de culture et de tradition catholique.

Pour une majorité de sondés, c'est une évidence. D'après un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, publié ce dimanche 25 février, plus de huit Français sur dix (84%) pensent que la France est un pays de culture et de tradition catholique.

A l'inverse, à la question : «Etes-vous d'accord ou pas d'accord avec la proposition : "La France est un pays de culture et de tradition catholique" ?», 15% des personnes interrogées ont répondu «pas d'accord», lorsque 1% des sondés ne se sont pas prononcés.

Dans le détail, les femmes et les hommes sondés partagent le même avis et sont d'accord avec la proposition émise (85% des hommes et 84% des femmes). A contrario, 14% des hommes et 16% des femmes ont quant à eux estimé que la France n’est pas un pays de de culture et de tradition catholique. À noter que, chez les hommes, 1% des sondés ne se sont pas prononcés.

Au niveau de l’âge des sondés, l’écart se creuse légèrement mais les avis restent largement en faveur du «d'accord», même chez les plus jeunes. En effet, chez les sondés de moins de 35 ans, 79% sont d’accord avec le fait que la France est toujours un pays de culture et de tradition catholique, à comparer aux 89% chez les sondés de plus de 50 ans.

Du côté des classes sociales, elles sont aussi unanimes et en accord avec la proposition formulée par l'institut CSA. Ainsi, 87% des sondés CSP+, 83% des CSP- et 83% des inactifs sont «d’accord» pour dire que la France est un pays de culture et de tradition catholique.

Un écart plus creusé entre les partis politiques

Enfin, si le «d’accord» l’emporte toujours en grande majorité suivant la proximité politique des sondés, il est à noter que les répondants proches de la France insoumise se distinguent.

En effet, 72% d’entre eux ont estimé que la France est un pays de culture et de tradition catholique, soit le plus faible taux du sondage, contre 28% de votants qui ne sont pas d’accord. Dans cette famille politique, le «pas d'accord» concerne ainsi près de trois répondants sur dix.

A droite, la proposition de l'institut CSA fait l'objet d'un écrasant consensus avec, par exemple, les partisans des Républicains qui se prononcent à 96% en faveur du «d’accord». Une proportion du reste légèrement plus élevée que celle rencontrée chez les personnes proches du Rassemblement national, qui sont d'accord à hauteur de 94% avec la proposition émise.

Un sujet qui revient dans le débat politique

Traditionnellement, le vote catholique s'ancre il est vrai plutôt à droite et cela s'était vérifié du reste lors de la dernière présidentielle.

Ainsi, selon une autre étude Ifop pour La Croix, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Eric Zemmour avaient représenté au total à eux trois, en 2022, 40% du vote des catholiques.

Le leader de Reconquête assume par ailleurs régulièrement défendre «les racines chrétiennes de la France» dans ses prises de parole.

Historiquement longtemps romaine, les spécialistes s'accordent à dire que le début de la «France chrétienne» s'inscrit dans le baptême de Clovis et de son armée par Saint Rémi, à Reims en 498.

Mais si la France est désormais laïque, depuis la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905 qui a conduit à une société largement sécularisée, la dimension catholique continue donc, du point de vue de la culture et de la tradition, à être largement reconnue dans la population, comme le souligne cette étude d'opinion.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, le 22 février, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.