Météo : quel temps fera-t-il en ce début de semaine ?

A l’image de la fin de semaine dernière, la pluie sera de mise sur la majeure partie de l’Hexagone en ce début de semaine, selon les prévisions de Météo-France. Cette dernière devrait toutefois laisser place à des éclaircies et même un temps ensoleillé sur la quasi-totalité du pays ce mercredi.

Grand absent de ces derniers jours, le soleil devrait faire son retour dans l’Hexagone. Après une journée de dimanche pluvieuse dans tout le pays, le soleil réapparaîtra dans de rares villes de l’Hexagone ce lundi après-midi, à l’image de Lyon (Rhône), Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et Brest (Finistère).

© Météo-France

Coté températures, Météo-France a estimé dans son bulletin de dimanche qu’elles devraient osciller entre 5° C à Gap (Hautes-Alpes) et 15° C à Ajaccio (Corse-du-Sud).

Dès la matinée de mardi, le temps ensoleillé devrait faire son retour dans le quart nord-ouest du pays. Le ciel sera plus nuageux dans l’après-midi, à l’exception de quelques éclaircies en Ile-de-France et dans le Grand Est. La pluie sera aussi de la partie près de la frontière espagnole, le long du littoral méditerranéen et en Corse.

© Météo-France

Les températures seront globalement plus douces que la veille dans le pays, même si les minimales seront de 7° C à Limoges, Aurillac et Tarbes alors que les maximales seront de 13° C à Nice et Ajaccio.

La journée de mercredi sera la plus ensoleillé de la semaine, avec seulement quelques nuages prévus dans le quart nord-ouest de l’Hexagone et en Corse dans l’après-midi. L’Occitanie va notamment bénéficier d’un temps ensoleillé, tout comme Limoges.

© Météo-France

Côté mercure, les minimales attendues dans l’après-midi ce mercredi seront de 8° C à Belfort et Chaumont alors que la maximale est prévue à Nice avec 17° C.