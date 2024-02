Armée : qu’est ce que le filet de camouflage multispectral, dont la France commence à s’équiper ?

La Direction générale de l’armement (DGA) a commandé, le 21 janvier 2024, 3.000 filets de camouflage multispectral à la société suédoise Saab Barracuda. Cette commande pourrait fournir de nouvelles avancées à l’armée française.

Estimée à 20 millions d’euros, la commande sera livrée entre 2024 et 2026 et sous-traitée par l’entreprise française Solarmtex, implantée à Vierzon (Cher) qui se chargera de «leur confection et de leur assemblage» a précisé la DGA mardi 27 février.

Engagée sur plusieurs fronts, la France espère, grâce à ces filets de camouflage, «améliorer significativement la discrétion des postes de commandement (division, brigade, groupement tactique interarmes et véhicules)».

Déclinés en 3 tailles et adaptés aux 4 types d’environnements où la France opère (Europe du Nord, Europe du sud, désert et neige), ces filets «amélioreront la discrétion des objets protégés en masquant leur signature visible, infrarouge et radar afin qu’ils se fondent mieux dans l’environnement», explique la DGA. Deux ans de travail ont été nécessaires pour mettre au point ces équipements.