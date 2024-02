Braquage de pièces Balmain pendant la Fashion Week : six hommes jugés ce mercredi

Six personnes sont jugées ce mercredi 28 février au tribunal judiciaire de Bobigny. Âgés de 23 à 32 ans, les mis en causes sont soupçonnés d’avoir volé 50 pièces de la maison Balmain, à quelques jours du défilé de la Fashion Week de Paris, en septembre 2023.

La 18e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny accueille ce mercredi 28 février le jugement de six hommes soupçonnés du vol des cinquante pièces de la maison Balmain, qui se trouvaient dans une camionnette braquée samedi 16 septembre 2023.

Le jugement des six hommes devait initialement se tenir le 23 janvier, mais l’affaire avait été renvoyée en raison de la complexité du dossier, qui compte plus de 1.600 pages.

À quelques jours seulement du défilé de la Fashion Week à Paris, six individus armés avaient pris à parti le véhicule contenant les vêtements, pendant son trajet entre l'aéroport de Roissy et le siège parisien de la marque. Le directeur artistique de Balmain Olivier Rousteing se trouvait alors dans les locaux de la maison-mère lorsqu’il a reçu l’appel du chauffeur de la camionnette, avait-il déclaré sur Instagram au lendemain de l’incident.

Selon une source policière, c’est à la sortie de la zone DHL de l’aéroport de Roissy que le livreur a été attaqué par les individus, qui l’ont fait sortir du véhicule, avant de prendre la fuite.

500.000 euros de préjudice selon Balmain

La camionnette a été retrouvée deux heures plus tard, à Mitry-Mory (Seine-et-Marne). Mais sur les 146 colis présents, il n’en restait plus que 32.

«Mon équipe et moi-même avons travaillé très dur. Nous allons travailler encore plus, jour et nuit, tout comme nos fournisseurs, mais c'est tellement irrespectueux», avait déploré Olivier Rousteing. Le préjudice avait été évalué à 500.000 euros par la maison de haute couture, a rapporté Le Parisien.

«Je voulais partager cela avec vous pour vous rappeler de ne jamais rien prendre pour acquis», avait écrit celui qui est à la tête de la direction artistique de Balmain depuis 2011. Le défilé avait quand même pu se tenir neuf jours plus tard au théâtre de Chaillot.

Selon des éléments de l’enquête relayés par Le Parisien, plusieurs des protagonistes présumés du braquage auraient avoir suivi à la trace une camionnette qui effectuait le même trajet que celle braquée le 16 septembre.

Quatre mois après le braquage, plusieurs interpellations avaient eu lieu en région parisienne, et plusieurs pièces Balmain avaient été retrouvées lors des perquisitions de domiciles.