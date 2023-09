Balmain : une partie de la nouvelle collection braquée entre l'aéroport et le siège de l'entreprise

Le directeur artistique de la maison Balmain, Olivier Rousteing, a raconté qu’une partie de sa nouvelle collection avait été dérobée lors d’un braquage dans la nuit de samedi et dimanche.

Une énorme amertume. Dans une publication sur Instagram, le couturier Olivier Rousteing a dévoilé qu’une cinquantaine de pièces de sa future collection Printemps-été 2024, qui devait être présentée lors de la prochaine Fashion Week parisienne (du 25 septembre au 3 octobre), avait été volée dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 septembre.

«Aujourd’hui, je suis allé au bureau à 9 heures du matin en attendant les dernières pièces de notre défilé, celui du mois de septembre. Je commençais à créer des looks avec mon équipe et notre chauffeur nous a appelés et nous a dit qu’il avait été victime d'un braquage par un groupe de personnes», a expliqué le couturier français sur Instagram.

Ce dernier a également fait part de sa tristesse quant au vol de son travail, à quelques jours du lancement de la Fashion Week de Paris.

«C’est tellement injuste. Mon équipe et moi avons travaillé très dur. Nous travaillerons davantage, jour et nuit, nos fournisseurs travailleront également jour et nuit, mais c’est tellement irrespectueux», a-t-il conclu.