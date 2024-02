Rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, orange en Île-de-France... Voici les prévisions de circulation pour ce week-end

Alors que la zone A s’apprête à rentrer de vacances, l’agence Bison Futé a classé le territoire français en orange dans le sens des départs ce samedi et plusieurs axes routiers du Sud-ouest et de l’Est en rouge. Voici les prévisions complètes de circulation complètes pour ce week-end.

Les bouchons devraient s’accumuler sur les routes de l’Est et du Sud de la France entre vendredi et dimanche, alors que la zone A termine sa deuxième semaine de vacances et que la zone B s’apprête à l'entamer.

Bison Futé a classé tout l'Est de la France en orange vendredi soir, de la frontière belge aux Alpes du Sud. Samedi, tout le territoire métropolitain est en orange et plusieurs axes routiers d’Auvergne Rhône-Alpes sont classés en rouge.

Un trafic dense sur l’A6, l’A40 et l’43 ce samedi

Sur son site internet, Bison Futé prévient que «le trafic sera très dense dans le sens des départs [...] Les axes en direction des massifs montagneux seront très encombrés tout au long de la journée, en particulier les autoroutes A6, A40 et A43. Dans le sens des retours, en région Auvergne-Rhône-Alpes, la circulation devrait s’avérer difficile, surtout sur les autoroutes A40 et A43.»

Prévoyez donc de partir tôt ce samedi matin pour éviter les bouchons, surtout si vous vous dirigez vers les stations de ski, mais aussi si vous en partez.

En revanche, Bison Futé n’émet aucune alerte pour le territoire français ce dimanche.