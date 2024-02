Sondage : 64% des Français estiment que la grève des contrôleurs SNCF durant les vacances constitue un usage abusif du droit de grève

La grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end va laisser des milliers de personnes sur le carreau. Selon un nouveau sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce samedi soir, 64% des Français estiment que ce nouveau mouvement social pendant les vacances scolaires constitue un usage abusif du droit de grève.

En moyenne, un TGV sur deux circulera de ce vendredi jusqu’à dimanche dans l’Hexagone, avec une «priorité» donnée aux trajets vers les stations de ski. Cette nouvelle grève des contrôleurs de la SNCF, en plein week-end de vacances scolaires, a obligé de nombreux citoyens à se replier sur d’autres solutions que le train pour assurer leurs déplacements.

Selon un nouveau sondage* de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, 64% des Français estiment que ce nouveau mouvement social, en pleine période de vacances scolaires, constitue «un usage abusif du droit de grève». Les personnes âgées de plus de 50 ans sont plus nombreuses à approuver cette formulation (73%) que les moins de 35 ans (51%). La proportion tombe même à 49% chez les 25-34 ans.

Les Français issus des classes sociales supérieures ou inférieures sont globalement plutôt d’accord sur ce point : 67% des personnes issues des CSP+ et 66% de celles issues de CSP- estiment que l'arrêt total de travail pendant les vacances scolaires constitue un usage abusif du droit de grève. Ils sont un peu moins nombreux chez les inactifs (61%).

Concernant la proximité politique, sans surprise, les proches des partis de gauche défendent davantage les salariés grévistes. Les électeurs de la France insoumise sont 67% à estimer que ce mouvement social ne constitue pas un usage abusif de droit de grève, et ils sont 60% chez les proches d’Europe Ecologie – Les Verts. À gauche, il n’y a que les proches du Parti socialiste qui sont plus nombreux à croire au caractère «abusif» de mouvement social (53%).

La droite est également majoritairement d’accord avec cette affirmation : ils sont 85% chez les proches des Républicains, et 69% pour le Rassemblement national. Les proches du parti présidentiel, Renaissance, sont également 84% à trouver que cette nouvelle grève est abusive.

Pour rappel, le droit de grève est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, et est défini comme «la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l’employeur des revendications professionnelles». Aucun salarié ne peut être sanctionné ni faire l’objet d’une discrimination pour avoir fait grève.

Des sanctions peuvent cependant être prononcées, notamment le licenciement, si un salarié a commis des actes illégaux pendant la grave, comme l’usage de la violence à l’encontre du personnel ou de la direction de l’entreprise. La grève en elle-même ne peut constituer un abus, mais les agissements des salariés pendant la grève peuvent être considérés comme abusifs.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 15 au 16 février, auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.