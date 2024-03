JO 2024 : un pin’s officiel à l’effigie d’un pigeon proposé à la vente

A quelques semaines maintenant du lancement de l'événement, un pin's insolite, mais tout à fait officiel, vient d'être mis à la vente pour promouvoir les JO de Paris 2024. Ce produit dérivé met ainsi à l'honneur le célèbre pigeon parisien.

Une référence bien particulière. Alors que les athlètes du monde entier défileront sur la Seine le 26 juillet prochain lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, un pin's officiel vient d'être mis en vente, représentant Paris d'une manière peu classique.

Habituée à l'éternelle tour Eiffel, au béret ou encore la cathédrale Notre-Dame en tant que référence, cette fois-ci, la capitale a été associée cette fois à l'un de ses animaux phares : le pigeon.

7 euros l'unité

«Le pin's illustre les mythiques pigeons parisiens et appartient à la gamme Paris Essentiel déclinée en 8 modèles distincts», a écrit Drago Paris, le concepteur sur son site.

Beaucoup d’amour et de respect pour ce pin’s officiel des JO (sans parler de l’audace). pic.twitter.com/E2zGJiYzeP — Marine Benoit (@marin_eben) February 29, 2024

Sur X, les utilisateurs ont pour certains salué cette initiative, tandis que d'autres, ont ironisé sur ce choix. «On a donc un pin's officiel pigeon Paris 2024, et encore on a du bol on a échappé au rat», a écrit l'un d'eux.

Ce petit accessoire d'à peine 2,6 centimètres de long a été mis en vente au prix de 7 euros.