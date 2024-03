Nord : une fillette de 7 ans meurt dans le naufrage d'une embarcation de migrants qui tentaient de traverser la Manche

Une petite fille de 7 ans est décédée ce dimanche 3 mars dans le naufrage d'une embarcation alors que 16 migrants tentaient de rejoindre le Royaume-Uni en traversant la Manche.

Quatre jours après une tentative de traversée de la Manche qui a fait un mort et deux disparus, une fillette de 7 ans s'est noyée ce dimanche 3 mars à Watten (Nord) dans le canal de l'Aa, qui se jette dans la mer du Nord, alors qu'elle se trouvait sur une petite embarcation.

Seize migrants, dont dix enfants âgés de 7 à 13 ans, étaient à bord de l'embarcation, selon le parquet. Celle-ci «n'était pas dimensionnée pour supporter autant de personnes», a affirmé la préfecture du Nord dans un communiqué. Celle-ci a chaviré à une trentaine de kilomètres de la côte, «peu de temps après la montée de ces personnes», a-t-elle ajouté, précisant à l'AFP que tous les passagers étaient tombés à l'eau.

Alertés par un promeneur, «gendarmes et pompiers se sont immédiatement transportés sur les lieux», constatant le décès de la fillette «sur place, des suites d'un arrêt cardio-respiratoire, les tentatives de réanimation par les secours» ayant été «vaines», a indiqué le parquet.

Une enquête ouverte par le parquet de Dunkerque

Les parents de la petite fille, qui se trouvaient à bord avec leurs trois autres enfants, «ont été transportés au centre hospitalier de Dunkerque», a souligné la préfecture, ajoutant que dix personnes au total avaient été transportées à l’hôpital.

Le parquet de Dunkerque a annoncé que «plusieurs gardes à vue» étaient en cours et qu’une enquête pour «homicide involontaire», «blessures involontaires», «association de malfaiteurs» et «aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée avec mise en danger d'autrui» a été ouverte ce dimanche.

En 2023, 29.437 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises, contre 45.774 en 2022, année record, d'après des chiffres du ministère britannique de l'Intérieur.