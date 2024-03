Galères à Paris : accès restreint, voitures interdites... Voici les 3 quartiers où il sera compliqué de vivre durant les JO

A moins de 150 jours des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les Parisiens verront l'accès à certains quartiers se compliquer l'été prochain, notamment autour des sites olympiques.

Anticiper pour l'été prochain. Dans moins de 150 jours, les Jeux olympiques de Paris 2024 investiront la capitale, du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre pour les paralympiques.

Avec six sites de compétition dans Paris intra-muros, sans compter les espaces d'entraînement et les zones de célébration, plusieurs quartiers seront difficiles d'accès, notamment pour les automobilistes. Les voici.

Champ-de-mars - tour eiffel (7e arrondissment)

L'Arena Champ-de-Mars (7e arrondissement) accueillera les épreuves olympiques de judo, lutte, et les disciplines paralympiques du rugby fauteuil et de para judo, du 27 juillet au 7 septembre. De son coté, à quelques pas d'ici, le stade Tour Eiffel accueillera le cécifoot, et le volleyball de plage du 27 juillet au 10 août.

Dans ce quartier, l'accès sera restreint durant les épreuves, et même en amont et lors de la cérémonie d'ouverture, prévue le 26 juillet sur la Seine. Les riverains ne pourront pas circuler en voiture dans le périmètre «organisateur», mis en place aux abords de la Tour Eiffel. Le stationnement sera également restreint autour du stade et de l'Arena Champ-de-Mars, sauf pour les personnes munies d'un billet. Un peu plus loin, les périmètres «État», mis en œuvre par la préfecture de police de Paris filtreront le passage des véhicules motorisés.

À titre d'exemple, un habitant de l'avenue Octave Gréard (7e arrondissement), située à une centaine de mètres de la Tour Eiffel, pourra alors circuler dans cette zone «rouge», y stationner s'il est titulaire d'un abonnement ou ayant une place de parking privée. Néanmoins, il ne pourra pas prendre un taxi ou un VTC depuis sa zone d'habitation sans s'être fait connaître en amont. L'accès sera uniquement possible pour les taxis «en cas de prise en charge ou dépose d'une personne autorisée ou d'un spectateur muni d'un billet», indique la préfecture de police de Paris, qui ajoute que le tableau des catégories de personnes sera soumis à la concertation afin de «consolider les dérogations accordées pour raison légitime de passage».

boulevard de bercy (12e arrondissement)

Pour les habitants du quartier de Bercy (12e arrondissement), l'accès autour de l'Arena de Bercy sera également filtré. Du 27 juillet au 8 septembre, les épreuves de gymnsatique artistique, de basketball, de gymnastique trampoline et de basket fauteuil se succèderont.

En plus du site olympique, le jardin de Reuilly fera office de zone de célébration ou «fan zone» lors des JOP de Paris 2024. 18 zones de célébration seront ouvertes dans Paris et une trentaine en Ile-de-France. Évidemment autour du jardin de Reuilly, un important dispositif de sécurité encadrera les festivités.

la concorde (8e arrondissement)

Enfin, parmi les quartiers les plus difficiles d'accès lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la place de la Concorde et ses alentours devraient faire partie de la liste. En effet, les épreuves de skateboard, de BMX freestyle, de basketball 3x3 et de breaking, la nouvelle discipline qui fera ses premiers pas dans l'histoire olympique aux Jeux de Paris, se dérouleront place de la Concorde du 27 juillet au 10 août prochains.

Dans ce quartier, le périmètre de protection (ou SLIT) encadre de manière large le site olympique. Ainsi, à en croire la carte dressée par la préfecture de police de Paris dévoilée en novembre 2023, toujours susceptible d'être modifiée dans les sept mois à venir, les résidents de l'avenue Gabriel (8e arrondissement) au plus proche de la Place de la Concorde devront, en amont de l'événement, justifier de leur lieu de résidence.





Dans ce périmètre, seules les personnes munies d'un billet pourront aller et venir, et concernant la circulation des véhicules motorisés, seuls les véhicules de secours et de l'opération sentinelle en auront l'autorisation.

Évidemment, ces périmètres sont toujours susceptibles d'être modifiés à la suite des différentes concertations lancées, par la préfecture de police de Paris en charge de la sécurité et de l'encadrement des Jeux olympiques et paralympiques 2024, dans la capitale.