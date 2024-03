JO 2024 : que sont les Centres de Préparation aux Jeux «Saveurs Olympiques», lancés ce jeudi dans les Yvelines ?

À cinq mois des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, des initiatives entourant cet événement planétaire sortent de terre. Dès ce jeudi, le premier Centre de préparation aux Jeux (CPJ) «Saveurs Olympiques» est accessible à Rambouillet (Yvelines). Mais que sont ces CPJ ?

Des lieux de convivialité, où la gastronomie francilienne et des activités seront proposées. Dans 141 jours, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, organisée sur la Seine, donnera le coup d'envoi de près de deux mois de sport dans la capitale, et dans l'Hexagone.

Alors que la région Ile-de-France va accueillir 80% des épreuves d'ici à quelques mois, plusieurs dispositifs ont été déployés pour faire vivre les JOP 2024 à un maximum de publics, en lançant des initiatives culturelles dans les départements franciliens.

Si nous vous présentions il y a quelques semaines les Centres de préparation aux Jeux (CPJ) où seront reçu les différentes délégations étrangères pour préparer leurs athlètes aux épreuves, en amont et durant l'événement, voici les Centres de préparation aux Jeux «Saveurs Olympiques» ou «Astro-Grastronomiques» présents dans la région.

Yvelines

Dès ce jeudi le premier CPJ «Saveurs Olympiques» est ouvert à Rambouillet, jusqu'au samedi 9 mars. Les visiteurs pourront venir s'essayer à plusieurs disciplines notamment des initiations sportives au cécifoot et basket fauteuil à la gym tonique, à la marche nordique et au rugby.

Mais pour ceux qui privilégient la gastronomie, les yeux seront fixés sur les produits locaux proposés par les agriculteurs, le tout dans une ambiance conviviale, promet la Région.

Alors que vient de se clôturer le Salon international de l’agriculture il y a moins d'une semaine, l’association nationale du bétail et des viandes proposera un stand de promotion de la filière aujourd'hui et ce vendredi 8 février, tandis qu'une animation autour des fruits et légumes par une diététicienne sera proposée aux curieux ce samedi.

Dates : du 7 au 9 mars 2024. Lieu : Parking du Rondeau et parc du Château, Rambouillet. Entrée gratuite

Essonne

Dans le département de l'Essonne, le CPJ «Astro-Grastronomique» sera installé à Draveil, au sud-est de Paris, du lundi 11 au mercredi 13 mars prochains.

Les deux premières journées seront réservées aux collégiens des communes voisines, qui participeront à plusieurs animations telles que le camion de «l'Aventure du Vivant», où les métiers du vivant sont expliqués aux adolescents.

Mercredi 13 mars, plusieurs stands de producteurs réunis sous le label «Made in Essonne», proposeront fruits, viandes, légumes frais, avec une représentation de la filière biologique.

Dates : du 11 au 13 mars 2024. Lieu : Île aux loisirs du port aux cerises, Draveil. Entrée gratuite

hauts-de-seine

À Villeneuve-la-Garenne, les badauds pourront visiter le CPJ culturel du jeudi 14 au samedi 16 mars, et venir préparer leurs propres confitures avec l'association Re-Belle.

Un marché de producteurs locaux sera dressé samedi 16 mars, rythmé par de nombreuses animations comme des dégustations et des ateliers de maquillage.

Dates : du 14 au 16 mars 2024. Lieu : Espace Jeunesse de La FABRIK, Villeneuve-la-Garenne. Entrée gratuite.

Val-d'Oise

Pour les habitants du Val-d'Oise, les festivités se dérouleront à Cergy du 17 au 19 mars prochains, avec un atelier haut en couleurs.

Les étudiants de l'Institut des métiers et de l’Artisanat de Cergy-Pontoise mèneront à la baguette une animation de réalisation de canapés et de cocktails sans alcool aux plus gourmands.

Dates : du 17 au 19 mars 2024. Lieu : Parc François Mitterrand, Cergy. Entrée gratuite.

Seine-et-Marne

Le dernier lieu où se mêleront culture et gastronomie française avec le partage du sport se situe à Meaux, terre de fromage avec son célèbre brie, mondialement connu.

Les élèves du CFA de la Bretonnière (Chailly-en-Brie) animeront un stand de bouturage et présenteront des recettes sportives soutenues par un médecin du sport et des diététiciens.

Une animation de pâtisserie autour du chocolat sera également dispensée par d'autres jeunes, cette fois-ci, en formation à l'UFA du Pays de Meaux. Le samedi, les produits locaux en tous genres (miel, moutardes, bières...) seront proposés aux fins gourmets qui se seront déplacés.

Dates : du 4 au 6 avril 2024. Lieu : Quai Sadi Carnot et Square Georges Brassens, Meaux. Entrée gratuite.