«La loi anti-squat fonctionne et a permis de renforcer les sanctions vis-à-vis des squatteurs», assure le ministre du Logement

«La loi anti-squat fonctionne et a permis de renforcer les sanctions vis-à-vis des squatteurs», a assuré ce jeudi sur CNEWS Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du Logement.

Une loi parfaitement assumée. Le ministre délégué chargé du Logement, Guillaume Kasbarian, était l'invité de la Grande Interview CNEWS-Europe 1 ce jeudi. Il est revenu sur l'application de la loi anti-squat qu'il avait porté lorsqu'il était député.

«C’est une loi que j'assume, que je revendique et qui a permis de renforcer les sanctions vis-à-vis des squatteurs mais aussi de mettre en place une procédure d’expulsion des squatteurs», a expliqué Guillaume Kasbarian.

Le ministre délégué chargé du Logement a pris un exemple pour expliquer le fonctionnement de cette loi anti-squat.

«Si vous rentrez chez vous et que vous avez un squatteur, vous pouvez porter plainte et saisir le préfet. 48 heures plus tard, le préfet a l’obligation de vous répondre. Il ne peut refuser de vous aider que si ça n’est pas vraiment un cas squat et 24 heures plus tard, il utilise les forces de l’ordre pour sortir les squatteurs. Cela marche hiver comme été»

Des statistiques en cours

Pour Guillaume Kasbarian, cette loi répond aux besoins des Français face à la lutte contre le squat. «Il y a eu un renforcement significatif non seulement des peines mais aussi de la procédure d’expulsion pour régler le sujet», a-t-il estimé.

Mais le nouveau ministre du Logement ne s'arrête pas là. « J ’ai une vigilance particulière dessus, je souhaite que l’on puisse suivre de façon très précise le nombre de squats qui ont été éradiqués département par département. Nous nous employons actuellement à dresser des statistiques», a-t-il expliqué.

Abordant les reproches qui lui ont été faits sur cette loi, notamment par la France Insoumise, Guillaume Kasbarian a estimé que la loi anti-squat avait été démocratiquement adoptée et répondaient à une demande forte des Français.