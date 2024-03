Dépression Monica : les images impressionnantes des crues et intempéries (vidéos)

De violentes intempéries ont frappé ce week-end le sud-est de la France. Plusieurs départements ont été placés en vigilance orange en raison des fortes précipitations liées à la dépression Monica. Les réseaux sociaux ont relayé des images et vidéos impressionnantes.

Les habitants et médias du Sud ont immortalisé les stigmates de Monica. La dépression éponyme a traversé le sud de la France ce week-end, entraînant de sérieux dégâts.

Comme le montrent de nombreuses photos et vidéos, les cours d'eau sont en crue et les secours se mobilisent pour sécuriser les habitants de la région.

Les recherches pour retrouver quatre disparus, dont un père et ses deux enfants, ont été suspendues à la tombée de la nuit ce dimanche, après que trois premières victimes des violentes intempéries qui ont balayé le Sud-Est ont été retrouvées dans le Gard.

À Montfrin, le camping, le stade et les arènes sont sous l’eau, une voiture a même été retrouvée en partie immergée ce matin #Montfrin #Gard #inondations #crues pic.twitter.com/R2UZEdZRjy — ObjectifGard (@objectifgard) March 10, 2024

Après les pluies abondantes, plusieurs cours d'eau du sud-est sont en crue. Images de la Nartuby à Trans-en-Provence dans le Var. (© https://t.co/PqYaArlSAY) pic.twitter.com/Wlo0NHbSOy — Météo Express (@MeteoExpress) March 10, 2024

Plus tôt dans la journée, plus de 300 pompiers, gendarmes et autres secouristes au total ont été mobilisés dans le Gard, à la recherche de six personnes emportées en tentant de traverser en voiture des ponts sur des cours d'eau en crue.

Mais les recherches ne peuvent se poursuivre de nuit et, selon les secours, le dispositif sera remis en place lundi matin et «recalibré en fonction de la baisse des cours d'eau».