«Je le regrette profondément» : Fabien Roussel déplore qu'une partie de la gauche peine à reconnaître les féminicides du 7 octobre en Israël

Invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS et Europe 1, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, est revenu sur le manque de reconnaissance d'une partie de la gauche concernant le féminicide de masse perpétré par le Hamas lors de l'attaque terroriste du 7 octobre en Israël. «Je le regrette profondément et je ne comprends pas leur position», a-t-il déploré.

La gauche divisée. L'attaque terroriste du 7 octobre perpétrée par le Hamas en Israël a fait 1.160 morts, dont une grande partie de femmes, ces dernières étant pour la plupart prises pour cible volontairement par les terroristes, comme le révèle un rapport de l'ONU publié le 4 mars dernier.

Un féminicide de masse qui n'aurait pas été suffisamment reconnu, ni dénoncé, par une partie de la gauche française, selon Fabien Roussel, qui regrette cette division au sein de son bord politique.

«Plus rien à faire avec la France insoumise»

«Je le regrette profondément, et je ne comprends pas leur position, parce que ne pas le reconnaître, c'est ne pas reconnaître les droits des femmes, et ne pas reconnaître ce qui est aujourd'hui une réalité. Les femmes sont bien souvent les premières victimes de ces conflits. Elles souffrent énormément de toutes les guerres, y compris en Ukraine. Le viol est utilisé, et les femmes sont martyrisées», a affirmé le secrétaire national du Parti communiste français.

«Quand nous sommes divisés, nous n'aidons pas à faire progresser les droits des femmes. Je souhaiterais que nous puissions dénoncer ensemble, les crimes qui sont commis à l'encontre des femmes, qu'elles soient israéliennes ou juives. Les crimes qu'elles ont subi le 7 octobre sont innommables. Cela fait partie des sujets pour lesquels nous avons dit que nous n'avons plus rien à faire avec la France insoumise, notamment. Nous ne pouvons pas cautionner de tels propos», a conclu Fabien Roussel.