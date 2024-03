«Cela fait 5 ans qu’il ne se passe rien» : la mère de Bastien Payet, battu à mort à Reims, réclame justice

Bastien Payet, un étudiant et chanteur de 23 ans, a été tabassé à mort, dans les rues de Reims, le 10 mars 2019. Cinq ans après les faits, malgré une instruction achevée, les trois suspects ont été remis en liberté et aucune date pour un procès n’a été annoncée. La famille réclame la justice.

Une attente interminable. Cinq ans après la mort de son fils, battu à mort en pleine rue par trois hommes alors qu'il rentrait chez lui, à Reims, dans la Marne, la mère de la victime, Frédérique Couturier, réclame l'ouverture d'un procès, dont la date n'a toujours pas été annoncée, alors que l'instruction est terminée depuis plus d'un an. Les trois suspects ont, à ce stade, été remis en liberté.

«Quand je fais mes courses, peut-être qu’ils sont à côté de moi, je n’en sais rien. Pourquoi ils se priveraient de recommencer, puisqu’il ne se passe rien derrière. Cela fait cinq ans qu’il ne se passe rien. Ils ont certainement leur petite vie tranquille, je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. On risque de nous les montrer comme des gentils petits garçons qui se tiennent à carreau. Seulement, ils ont tué mon fils, il y a exactement cinq ans», témoigne Frédérique Couturier, la mère de la victime.

Une attente insoutenable

Une attente insoutenable pour la mère de Bastien, qui confie perdre peu à peu confiance en la justice. «On est tous ultra choqué, moi ma vie est complètement détruite. J’ai perdu mon travail et je suis en invalidité, j’ai perdu ma santé, j’ai perdu mon fils unique, j’ai tout perdu», déclare Frédérique Couturier, abattue.

Après les faits, deux des trois suspects étaient restés en détention provisoire pendant un an et cinq mois, tandis que le troisième était resté quelques mois de plus. Depuis, toute la famille réclame l’ouverture d’un procès et le passage de la justice.