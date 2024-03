Suède dans l'OTAN : de quelles forces armées dispose le nouveau pays membre ?

Nouveau membre de l'OTAN, la Suède rejoint l'organisation politico-militaire, assurant notamment une alliance militaire défensive contre toute attaque armée contre l'un de ses membres.

Une date historique pour la Suède. Officiellement devenu le 32e pays membre de l’OTAN le 7 mars dernier, la Suède a vu son drapeau national être hissé au siège de l’alliance militaire situé à Bruxelles (Belgique), au cours d'une cérémonie de lever de drapeau. «L'OTAN est plus grande et plus forte», a notamment déclaré Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’organisation, en présence du Premier ministre suédois, Ulf Kristersson.

Avec cette adhésion de la Suède, l’OTAN compte un nouveau pays européen doté d’une armée expérimentée, et qui a participé à de nombreuses opérations extérieures de l’Union européenne.

D’après les données mises à disposition par les forces armées suédoises, ces dernières comptent près de 30.000 militaires actifs et près de 23.000 militaires réservistes, sous le commandement du général Micael Byden depuis 2015.

Des moyens plutôt concentrés sur la défense du pays

Les forces armées suédoises, comme de nombreuses forces armées à travers le monde, disposent de trois branches principales : une armée de l’air, une armée de terre et la marine royale.

Chacune de ses branches dispose de moyens matériels divers et variés. À titre d’exemple, l’armée de terre suédoise peut compter, selon les données de 2023, sur 120 chars de combat Leopard 2A5, ou encore 201 mortiers M/86 de fabrication tchèque.

Du côté de l’armée de l’air, Stockholm peut compter, selon les données de 2016, sur 98 avions de chasse Saab JAS 39 Gripen, 50 hélicoptères ou encore quatre avions de surveillance et de reconnaissance.

Enfin, la marine royale suédoise, plutôt axée sur la défense du pays que sur des interventions à l’étranger, compterait dans ses rangs plus d’une dizaine de Corvettes, 187 patrouilleurs, cinq sous-marins et plus d’une centaine de navires de soutien.