Otan : la Hongrie ratifie l'adhésion de la Suède

Le Parlement hongrois a ratifié lundi l’accession de la Suède à l'Otan, ultime étape pour ce pays nordique désireux de rejoindre l’Alliance atlantique depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

La candidature de Stockholm a été approuvée à une écrasante majorité par les députés (188 sur 199). «Un jour historique», a aussitôt réagi sur X (ex-Twitter) le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, ajoutant que «la Suède est prête à assumer ses responsabilités en matière de sécurité euro-atlantique». «Félicitations à votre pays», a lancé le président français Emmanuel Macron, en ouverture d'une conférence de soutien à l'Ukraine organisée à l'Elysée.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security.

— SwedishPM (@SwedishPM) February 26, 2024