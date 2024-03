Decathlon : pourquoi des marques vont-elles disparaître de ses magasins ?

Plusieurs marques vont disparaître des rayons de Decathlon. En cause, une volonté de l'enseigne sportive de réduire ses émissions carbone et de concurrencer les autres fabricants en vendant ces marques hors magasin.

C'est la fin d'une ère pour plusieurs marques vendues dans les magasins Decathlon. L'enseigne sportive a annoncé ce mardi 12 mars qu'elle allait réunir plusieurs dizaines de marques présentes dans ses magasins sous la houlette d'une douzaine d'entre elles : Quechua, Tribord, Kipsta, Btwin, Van Rysel, Simond, Kiprun et Solognac.

Cette stratégie fait partie d'un plan plus global incluant un changement d'identité visuelle, avec notamment un nouveau logo baptisé l’«Orbite».

«L'objectif est de concurrencer les meilleurs fabricants», a indiqué Fabien Brosse, responsable des produits et des sports. Pour cela, leurs marques seront distribuées hors des magasins Decathlon. Barbara Martin Coppola, directrice générale de Decathlon, a expliqué qu'elle voulait continuer à «rendre le sport accessible à tous et à tout niveau», via «la modernisation de l'ensemble du modèle économique». La dirigeante a indiqué dans Les Echos vouloir «accroître la désirabilité de la marque Decathlon, que les gens la reconnaissent comme une marque qui a des valeurs fortes».

Le groupe souhaite réduire ses émissions carbone

Le groupe veut également réduire ses émissions carbone de 20% à horizon 2026, de 42% à horizon 2030 et «net zéro d'ici à 2050», notamment via le réemploi des produits. «Nous devons faire notre part pour la société et pour la planète», a déclaré Barbara Martin Coppola, «non seulement comme un distributeur du sport mais comme une marque de sport, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour remplir cette mission».

Decathlon a réalisé 15,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022.