Action, Decathlon, Leroy Merlin... Voici les enseignes préférées des Français en 2023

Action a été désignée comme l'enseigne préférée des Français. Un résultat qui fait écho au contexte économique marqué par une forte inflation.

Les Français sont particulièrement attentifs à leur pouvoir d'achat. Pour preuve, la chaîne de hard-discount néerlandaise Action est devenu leur enseigne préférée d'après une étude menée par EY-Parthenon qui vient d'être publiée. Elle est suivie par Decathlon et Leroy Merlin.

Action décroche ainsi la première place du podium avec 46% d'opinon favorable. Ele détrône Leroy Merlin (39,9%), qui arrive cette année en troisième position, après avoir été en tête en 2021 et 2022. Le magasin de sport Decathlon conserve quant à lui la seconde place (42,5%), qu'il occupe depuis 2021.

Le retour de picard

McDonald's grimpe de deux places dans ce classement et arrive en quatrième position. La Fnac et Amazon sont respectivement à la cinquième et sixième position.

Outre son retour dans le top 10 à la septième position, le magasin de surgelés Picard est passé leader dans le secteur de l'alimentation spécialisée. Ikea, Leclerc et Histoire d'Or ferment ce classement.

Du côté des vêtements, Zara reste en première place dans le cœur des Français pour la mode adulte. Les parents eux, ont choisi Kiabi Enfants pour habiller les plus petits.

D'après la société de stratégie à l'origine de l'étude, les prix n'ont jamais été aussi importants pour les consommateurs. Il faut dire que depuis plus d'un an les Français doivent faire face à une inflation galopante. Elle atteignait plus de 6,3% en février dernier d'après l'Insee.