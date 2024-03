JO 2024 : voici à quoi ressemble la tapisserie olympique, dévoilée ce mardi

Un peu plus d'une semaine après le dévoilement de l'affiche des Jeux olympiques de Paris 2024, la tapisserie officielle va être présentée ce mardi. Voici à quoi celle-ci devrait ressembler.

Un travail de plus de trois années. La tapisserie officielle des Jeux de Paris 2024 va être présentée ce mardi 12 mars depuis la Manufacture nationale des Gobelins, où elle a été confectionnée avec précision.

L'œuvre de l'artiste et réalisatrice Marjane Satrapi met à l'honneur différents sports comme le lancer de javelot, le skateboard ou encore le breaking, présents pour la première fois lors d'une olympiade.

Sur le dessin réalisé par la signataire de Persépolis, deux coureurs, un homme et une femme, sont représentés sous la tour Eiffel, face de la flamme olympique. Au second plan, les silhouettes d'autres lieux emblématiques de Paris comme la basilique du Sacré-Cœur ou Notre-Dame de Paris se distinguent.

© Marjane Satrapi/Musée national Les Gobelins/DR



Un travail d'orfèvre

La tapisserie aux dimensions colossales, 9 mètres de long sur 3,3 mètres de large, reprend le code couleur des anneaux olympiques, avec le rouge, vert, jaune, bleu et noir.

Plus de 60kg de laine et une vingtaine de couleurs ont été utilisées pour confectionner cette tapisserie. La majeure partie de cette oeuvre a été réalisée à la Manufacture nationale des Gobelins, tandis qu'une autre a été produit à Paris et à Beauvais (Oise), selon nos confrères du Parisien.

L'œuvre devrait, après sa présentation ce mardi 12 mars, être ensuite installée dans un lieu parisien dont le nom n'a pas été dévoilé.