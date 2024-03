Escroquerie à la «taxe carbone» : tout savoir sur Marco Mouly, le «roi de l'arnaque»

Considérée comme «l’escroquerie du siècle», l'arnaque à la taxe carbone a coûté près de 1,6 milliard d’euros au fisc français et au moins 5 milliards à l’échelle européenne. Mais, qui est Marco Mouly, dit le «roi de l'arnaque», l'une des figures de cette vaste fraude ?

Une cavale avortée. Le célèbre Marco Mouly s'est rendu ce vendredi 13 mars au tribunal de paris pour être incarcéré après la révocation partielle de son sursis.

Surnommé «le roi de l'arnaque», Marco Mouly est l'un des protagonistes de «l’escroquerie du siècle», une gigantesque tromperie à la taxe carbone entre 2008 et 2009. Cette fraude consistait à acheter des quotas d'émission de CO2 hors taxe à l'étranger, puis à les revendre en France à un prix incluant la TVA, sans que cette dernière ne soit reversée à l'État. Les fonds récoltés étaient alors investis dans une nouvelle opération. En juin 2009, les opérations ont été exonérées de TVA en France devant l'ampleur de la fraude, à savoir 283 millions d’euros.

Le criminel a toujours nié une implication directe dans cette affaire, soutenant qu'il n'avait fait «qu'ouvrir des comptes bancaires à Chypre, Hongkong et Tunis» pour régler une dette de 900.000 euros envers Samy Souied, un autre membre du milieu des affaires à Paris.

En juillet 2016, Marco Mouly et Arnaud Mimran, une autre figure importante de l'escroquerie, ont été condamnés à huit ans de prison et à un million d’euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris. Après s'être présenté à toutes les audiences lors de son procès, «Marco l'Élégant» s'était enfui, pour être finalement appréhendé quatre mois plus tard en Suisse. Les peines prononcées en première instance contre les deux hommes ont été confirmées par la Cour d'appel en juin 2017.

Rattrapé par une condamnation passée

Toutefois, c'est une affaire remontant aux années 1998 et 1999 qui vaut au soixantenaire une révocation de son sursis. Pour son implication dans une affaire d’escroquerie à la TVA au préjudice de l’État danois, Marco Mouly a été condamné par la cour d’appel de Paris à trois ans de détention, assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, et à une amende de 15.000 euros.

À peine cinq mois plus tard, la juge d’application des peines a considéré qu’il n’a pas respecté plusieurs des obligations fixées, notamment celle de travailler en occupant «un emploi fictif» de community manager et en fournissant «des fausses fiches de paie». En outre, l'homme devait encore 11.569 euros à la justice. Alors que la juge a ordonné son placement en détention pour une durée de dix-huit mois ce vendredi 8 mars, le célèbre escroc a assuré à Mediapart s'être déjà enfui.

«Jamais je retourne en prison. Et avec moi, la cavale, c’est dans les grands hôtels et les palaces, t’as vu ! », avait-il notamment déclaré.