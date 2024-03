Voici la ville la plus grande de France... Et ce n’est pas Paris

Du point de vue de la superficie, cette commune située dans le sud-est du pays est vaste comme sept fois Paris. Mais quelle est cette ville considérée comme la plus grande de France ?

La réponse en surprendra plus d'un. La ville d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, est la commune de France métropolitaine la plus étendue avec une superficie de 75.893 hectares (environ 759 km²).

C'est l'équivalent de 106.000 terrains de football et sept fois la ville de Paris (105 km²). En cause, le parc naturel régional de Camargue, que la ville compte dans son territoire.

Devant Paris, Marseille, Lyon...

Sa population se répartit entre l’agglomération centrale et onze villages dont le plus éloigné se situe à près de 40 km du centre-ville. Arles dépasse donc Paris, Marseille, Lyon ou encore Lille en matière de superficie. Elle fait trois fois la ville de Marseille (240 km²), seize fois la ville de Lyon (47 km²) et vingt-et-une fois la ville de Lille (34,8km²).

En dehors de la métropole, Arles n'est pas la plus grande commune de France. Celle-ci se situe à 7.300 kilomètres de Paris et il s'agit de Maripasoula, en Guyane. La commune s'étend sur 18.360 km² soit plus de 2,5 millions de terrains de football.

La raison est toute simple : Maripasoula se compose à 99,9% par la forêt amazonienne. Elle comptait un peu moins de 10.000 habitants en 2020, ce qui fait une densité de la population en 2020 de moins d'un habitant au km².