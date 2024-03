Franz-Olivier Giesbert : «La France n'est pas seulement menacée par la Russie»

«La France n'est pas seulement menacée par la Russie», a expliqué l'écrivain et journaliste Franz-Olivier Giesbert ce vendredi 15 mars sur CNEWS. Selon lui, «la dette» ou «une crise financière» mettent notamment la pression aux Français.

«Il y a des sujets fondamentaux. La France n’est pas seulement menacée par la Russie», a déclaré l’écrivain. Selon lui, «la dette incontrôlée est aussi un vrai sujet», ainsi que «la crise financière» qui peut «nous tomber dessus à tout moment».

«Nous sommes dans une situation intenable, on dépense beaucoup plus que ce que l’on produit et les Français ne travaillent pas beaucoup. Il y a tous ces sujets à traiter», a ajouté Franz-Olivier Giesbert.

Il a également pointé du doigt l’immigration : «Gérald Darmanin l’a dit, il y a entre 600.000 et 900.000 clandestins. C’est ingérable».

«La France a l’air débordée sur ce genre de sujets. Il y a un effondrement et il faut s’en occuper» a également ajouté le journaliste.

Enfin, «Quand on a 100 milliards d’euros de déficit budgétaire et qu’on est content car c’était beaucoup plus l’année d’avant, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche», a finalement conclu Franz-Olivier Giesbert.