Xi Jinping à Paris : bouchons, quartiers bouclés, métro fermé... Comment la capitale s'adapte-t-elle à la visite du président chinois ?

En visite d'Etat en France ces 6 et 7 mai, le président chinois Xi Jinping va participer à différentes réunions de travail et cérémonies protocolaires dont la plupart se tiendront à Paris, occasionnant l’arrêt temporaire d’une ligne de métro, des quartiers fermés à la circulation, et donc des embouteillages. Tour d'horizon.

L'avion de Xi Jinping a atterri en France hier, dimanche 5 mai. Le président chinois est l'invité d'Emmanuel Macron dans le cadre d'une visite d'Etat organisée ces 6 et 7 mai en l'honneur de 60 années de relations diplomatiques entre la Chine et la France. Xi Jinping va enchaîner les rendez-vous, entre considérations politiques, économiques et protocolaires. Pour accueillir le président dans les meilleures conditions et garantir sa sécurité, la ville de Paris s’est adaptée à cette visite d’État.

Comme cela est l’usage lors des différentes visites d’État et pour accueillir des présidents étrangers, le trafic a été modulé entre l’aéroport d’Orly, d’où s’est posé l’avion de Xi Jinping, et Paris, où le président chinois est logé. Au total, près de 120 kilomètres de bouchons ont été enregistrés aux alentours de 16h, soit plus du double que pour un dimanche «classique». Cette visite a également rendu le trafic très dense sur l’A6 depuis la province vers la capitale, tandis que le périphérique sud parisien a été momentanément fermé pour laisser passer le convoi.

La ligne 6 partiellement fermée

Mais ce n’est pas tout. Afin de garantir un niveau de sécurité maximal pour cette visite d’État, c’est l’ensemble du quartier autour de l’Élysée, dans le 8e arrondissement de Paris, qui a été totalement bouclé ce lundi matin, alors que Xi Jinping était attendu à 11h par Emmanuel Macron sur le perron du palais présidentiel. Xi Jinping et son épouse prendront ensuite la direction des Invalides (Paris 7e), un secteur qui devrait être bouclé pour l’occasion et qui sera donc à éviter en voiture.

Même situation ce lundi en début de soirée où les deux chefs d’État se rendront du côté du Théâtre Marigny pour rencontrer des industriels des deux pays. Enfin, pendant toute la durée du séjour du président chinois, et jusqu’à son départ mardi soir, la ligne 6 du métro sera temporairement fermée entre les stations Trocadéro et Charles-de-Gaulle-Étoile.