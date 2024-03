Mort de Thomas à Crépol : un 5e suspect mis en examen à Valence

Vendredi 15 mars, un cinquième adolescent a été inculpé à Valence (Drôme), après son arrestation, dans le cadre de la mort de Thomas survenue lors d'un bal de village.

L'enquête progresse. À Valence (Drôme), un cinquième suspect a été mis en examen après son interpellation ce vendredi 15 mars, portant à 14 le nombre de personnes poursuivies en lien avec la mort du jeune Thomas lors d'un bal de village à Crépol.

L'avocat du jeune suspect, âgé de 20 ans, a annoncé cette nouvelle mise en examen et le placement de son client en détention provisoire, sans préciser les accusations qui pèsent contre lui.

À ce stade de l'enquête, le parquet de Valence n'a pas encore communiqué le nombre de procédures lancées après l'opération menée par les gendarmes le lundi 11 mars, dans le cadre de l'enquête sur le décès du jeune lycéen de 16 ans, mortellement poignardé dans la nuit du 18 au 19 novembre à Crépol.

11 personnes avaient été interpellées lors d'un coup de filet

Au total, 11 personnes avaient été interpellées ce lundi, dont cinq ont été déférées jeudi et vendredi devant les juges d'instruction à Valence, selon les informations obtenues ce vendredi auprès des avocats sur place. Six autres personnes ont été libérées sans faire l'objet de poursuites, d'après les autorités judiciaires de Valence.

Le premier des cinq suspects, présenté à Valence jeudi matin, a été inculpé pour «homicide volontaire et tentatives d'homicides volontaires en bande organisée», après avoir admis sa participation à la soirée et son implication dans la bagarre, mais sans violence ni usage d'arme, selon son avocat. Le jeune de 19 ans, poursuivi comme neuf autres suspects mis en examen en novembre, a été placé sous contrôle judiciaire.

Deux complices, arrêtés en même temps que lui lundi, ont aussi comparu devant les juges le soir même et ont été inculpés, d'après des proches interrogés au tribunal.

des circonstances à clarifier

Lors de ses dernières déclarations, le parquet de Valence avait précisé que les circonstances précises du drame devaient encore être clarifiées car aucun des suspects ne reconnaissait avoir porté le coup fatal au jeune joueur de rugby qui assistait à la soirée avec des amis.

Des jeunes non invités, qualifiés d'hostiles par des témoins, ont provoqué une bagarre au bal, entraînant des affrontements à l'extérieur et huit blessés, dont quatre graves. Thomas, un lycéen de Romans-sur-Isère et capitaine junior de l'équipe de rugby du RC de Romans Péage, est décédé à l'hôpital après avoir été blessé.