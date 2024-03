Refus d'obtempérer à Aubervilliers : l'avocat du jeune décédé accuse la police d'avoir «volontairement» percuté le scooter

L'avocat du jeune mort à scooter mercredi dans une course-poursuite à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a accusé ce vendredi les policiers de l'avoir «volontairement» percuté, l'avocat des policiers fustigeant une «contrevérité».

Face à l’avocat de la défense qui défend la thèse de l’accident, celui du jeune mort à scooter mercredi dernier dans une course-poursuite à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a accusé ce vendredi 15 mars les policiers de l’avoir «volontairement» percuté.

En début de soirée mercredi, un scooter monté par deux jeunes hommes était poursuivi par la police après un refus de contrôle. Dans une avenue de cette commune située en périphérie de Paris, le deux-roues a été heurté par un véhicule d'une brigade anti-criminalité (BAC) appelé en renfort, qui arrivait en sens inverse.

Dans la collision, le conducteur Wanys, âgé de 18 ans, a été tué et son passager blessé. Une vidéo du drame a d’ailleurs été largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias. «La vidéo montre que c'est le véhicule de police qui fait une embardée et qui percute à contre-sens et volontairement le scooter», a estimé ce vendredi soir dans un communiqué Maître Yassine Bouzrou, avocat de la famille de Wanys et du passager blessé.

Des policiers entendus par l’IGPN

Les trois policiers qui se trouvaient dans le véhicule impliqué dans la collision ont été entendus en audition libre par les enquêteurs de l'IGPN, la «police des polices».

«L'analyse des témoignages, des rapports de police et de l'ensemble de vidéos se poursuit activement pour avoir de façon la plus objective possible les circonstances de l'accident et les instants qui les ont précédées», a déclaré vendredi à l'AFP le procureur de la République en Seine-Saint-Denis Eric Mathais.