Voici les 5 pires pâtes à tarte, selon 60 millions de consommateurs

Le magazine «60 millions de consommateurs» a réalisé une étude sur les meilleures et les pires pâtes à tarte. Voici les 5 pires références recensées par le magazine en 2024

Un incontournable de la cuisine analysé de près. Utilisée pour la confection de tartes sucrées ou salées, la pâte à tarte est un produit très populaire dans la cuisine des Français. Dans son numéro hors-série d’avril et mai 2024, le magazine «60 millions de consommateurs», dédié à la consommation, a réalisé une étude sur 24 pâtes à tarte.

Cinq pâtes à tarte ont notamment été épinglées avec un score faible qui prend en compte plusieurs facteurs comme la composition, les valeurs nutritionnelles de la pâte, ainsi que la transparence du produit par rapport à son origine.

Pâte brisée Monique Ranou bio (6,5/20)

Avec une note de 6,5/20, la pâte brisée Monique Ranou bio est la moins bien notée du classement réalisé par «60 millions de consommateurs». Cette pâte à tarte a été épinglée par le magazine en raison de sa surcharge en ingrédients, ainsi qu’une quantité importante de margarine, de sel, de vinaigre d’alcool, de sucre ou encore de levure désactivée. Enfin, son nutri-score E a également été jugé négativement.

Pâte feuilletée Monique Ranou bio (7/20)

La version feuilletée de la pâte à tarte vendue dans les magasins Intermarché figure également parmi les références les moins conseillées par le magazine. Tout comme la pâte brisée de la même marque, elle compte une quantité trop importante de margarine et d’ingrédients, et est jugée trop grasse et trop salée par «60 millions de consommateurs».

Pâte brisée Bio bleud brisée sans gluten, à la farine de lin jaune (7/20)

Tout comme les précédentes références, cette pâte à tarte bio a été épinglée par le magazine dédié aux consommateurs en raison d’un nombre importants d’ingrédients, dont un mélange d’huile de tournesol et de palme. Cette dernière a déjà été pointée du doigt en raison de l’impact qu’elle peut avoir sur la santé cardiovasculaire, mais également sur l’environnement.

Pâte feuilletée U bio pur beurre (9/20)

Composée de beurre, la pâte feuilletée bio des magasins U a été inscrite dans le classement de «60 millions de consommateurs» en raison d’une composition jugée trop complexe, malgré une teneur en sel moins importante que ses concurrentes moins bien notées.

Pâte brisée U bio pur beurre (9,5/20)

La pâte brisée vendue dans les magasins U, légèrement mieux notée que sa version feuilletée, a reçu une note juste en-dessous de la moyenne par le magazine dédié aux consommateurs en raison d’une charge non négligeable de sel dans sa composition.