Grève dans la fonction publique : une faible mobilisation ce mardi

Les près de 6 millions d'agents de la fonction publique étaient appelés à la grève, ce mardi 19 mars, pour réclamer notamment des hausses de salaire en plein contexte de rigueur budgétaire. Mais la mobilisation n'a pas été des plus suivies.

«On ne sera pas les spectateurs du saccage de la fonction publique», a plaidé Benoit Teste, secrétaire général de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) avant de reconnaître qu'«aujourd’hui, on n'a pas fait le plein de grévistes».

Dans l'Education nationale, 6,77% des enseignants ont ainsi été en grève dans le premier degré (maternelle et élémentaire) et 10,65% dans le second degré (collèges et lycées), selon les chiffres du ministère, communiqués à la mi-journée.

Très forte mobilisation des enseignants en Seine-Saint-Denis

Fait notable : en Seine-Saint-Denis, le département a déclaré 53% de grévistes dans le second degré et 40% chez les enseignants de maternelle et primaire. Les professeurs déplorent depuis de nombreuses années une vétusté de leurs établissements.

Les agents de la fonction publique d’État n’étaient, eux, que 6,4% à débrayer dans l’ensemble de l’Hexagone. Le ministère a précisé que le taux de grévistes s’élevait à 2,85% dans la fonction publique territoriale et à 2,2% dans la fonction publique hospitalière.

Le gouvernement a annoncé une réduction de 10 milliards d’euros en 2024 et le double en 2025 au début du mois de mars, ce qui a alimenté les craintes des syndicats.

En comparaison, lors des manifestations contre la réforme des retraites débuts 2023, c’est entre 15 à 30% de grévistes qui se rassemblaient en fonction des secteurs.