Rhône : un bébé de 6 mois retrouvé nu et positif à la cocaïne dans une zone industrielle à Vénissieux, un couple interpellé

Un bébé de 6 mois a été découvert nu et positif à la cocaïne dans une zone industrielle de Vénissieux (Rhône) par les forces de l’ordre ce dimanche 17 mars. Les parents toxicomanes ont été mis en examen.

Une découverte stupéfiante. À Vénissieux (Rhône), un couple a été interpellé et placé en garde à vue, ce dimanche 17 mars, après la découverte d'un bébé de 6 mois nu et positif à la cocaïne dans une zone industrielle de la ville, selon les informations du Progrès.

Dimanche, des témoins ont aperçu un homme d'une cinquantaine d'années qui déambulait dans la rue, en tenant un bébé nu par le pied. Appelés sur place, des agents de la Brigade anti-criminalité (BAC) ont alors découvert un nourrisson de six semaines laissé seul dans une zone industrielle.

Pris en charge au sein de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, le bébé ne présentait pas de traces de maltraitance. Cependant, les résultats des examens ont révélé la présence de cocaïne dans son sang.

Le bébé hors de danger

Son père et sa mère, tous deux âgée de 25 ans, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils ont été déférés ce mardi devant le parquet de Lyon et mis en examen pour «soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant et usage illicite de stupéfiants».

En outre, le parquet a requis le placement sous contrôle judiciaire du couple sans domicile fixe et toxicomane. Ainsi, d’après les premiers éléments de l’enquête, le lait de la mère aurait pu intoxiquer le nourrisson.

Ce dernier, dont les jours ne sont pas en danger, a pu quitter l’hôpital et fait l’objet d’une mesure provisoire de placement.