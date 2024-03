Arnaque à l’Assurance Maladie : la gendarmerie alerte sur cette nouvelle escroquerie

Un nouveau type d'arnaque à l'Assurance Maladie a été détecté par la gendarmerie à Arras-en-Lavedan (Hautes-Pyrénées). La victime a été escroquée à hauteur de 2.500 euros.

Jusqu'où iront les escrocs ? La gendarmerie met en garde face à un nouveau type d'escroquerie à l'Assurance Maladie. Une arnaque aux faux coursiers et conseillers qui a fait sa première victime récemment. En effet, un habitant d'Arras-en-Lavedan (Hautes-Pyrénées) en a fait les frais et a été volé à hauteur de 2.500 euros.

«Le 10 mars 2024 à Arras-en-Lavedan, la victime reçoit dans un premier temps un SMS pour mettre à jour son compte Ameli. Peu après, un faux conseiller lui indique qu'il s'agit d'une arnaque et qu'il faut ré-encoder les cartes. Ce conseiller lui propose de communiquer son code et de mettre sa carte dans une enveloppe. Un coursier se déplace ensuite au domicile de la victime et récupère le moyen de paiement ainsi que les codes correspondant. Après cela, des virements externes sont opérés et le coursier réalise des retraits dans des distributeurs automatiques de billets jusqu'au plafonnement. La victime subit un préjudice de 2.200€ de retraits en DAB et 300€ d'un virement vers un compte externe», a expliqué la gendarmerie des Hautes-Pyrénées dans un post Facebook.

Grâce à la vigilance de la banque de la victime, d'autres opérations ont été rejetées.

Les escrocs n'en finissent plus de trouver de nouvelles techniques pour voler de l'argent. Le site cybermalveillance du gouvernement rappelle qu'il ne faut jamais communiquer ses coordonnées bancaires que ce soit par mail, par téléphone ou sur Internet. Il rajoute qu'il est important de conserver précieusement sa carte bancaire et son code confidentiel.