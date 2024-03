Catawiki : monoplace de F1, Jaguar, sac Chanel... Voici les objets qui ont battu des records sur les enchères en ligne en 2023

Site d'enchères en ligne, Catawiki a publié les résultats de certaines ventes effectuées au cours de l'année 2023 pour plusieurs objets d'exception. Voici les pépites qui ont battu des records auprès des collectionneurs et des passionnés.

Une année d’exception pour Catawiki. La plate-forme dédiée aux enchères en ligne a révélé sa rétrospective de l’année 2023 concernant les meilleures enchères réalisées sur son site internet.

«Nous avons franchi la barre des 3 millions d'objets vendus à travers le monde sur Catawiki l'année dernière, ce qui représente six fois la collection du Louvre. La France s'est avérée être l'un des marchés les plus stratégiques pour Catawiki et a rassemblé 30% de nouveaux enchérisseurs en 2023», a confié Cyrille Coiffet, vice-président de Catawiki.

Plusieurs objets d’exception ont été vendus par la plate-forme à des sommes records, et ce, dans de nombreux domaines : sport, horlogerie, art ou encore maroquinerie.

Monoplace de F1 STR7 2012 : 315.000 euros

Une pièce d’histoire de la Formule 1 obtenue sur une seule enchère. La STR7 de l’écurie Scuderia Toro Rosso, utilisée lors du championnat du monde de F1 en 2012 par l’Australien Daniel Ricciardo et le Français Jean-Éric Vergne, a été vendue à 315.000 euros à un acquéreur néerlandais.

© Catawiki



Jaguar XK 150 SE : 112.000 euros

C’est l’objet le plus cher acquis par un Français sur Catawiki en 2023. Modèle automobile d’exception et datant de 1958, la Jaguar XK 150 SE a été vendue pour une somme de 112.000 euros à un collectionneur averti.

© Catawiki



Moto AMB001 : 90.000 euros

Une moto issue d’une collaboration de prestige entre Aston Martin et Brough Superior vendue à 90.000 euros. L’AMB001 mise en vente sur Catawiki en 2023 était un modèle neuf et n’ayant jamais roulé avant son achat.

© Catawiki



Vélo «Pinarello» de Miguel Indurain : 40.000 euros

Coureur de légende, l’Espagnol Miguel Indurain a vu son «Pinarello» utilisé lors sa victoire sur le Tour de France 1994 vendu aux enchères et remporté pour un montant de près de 40.000 euros par un acheteur dont l’identité reste confidentielle.

© Catawiki



Lithographie de Pierre Soulages : 35.000 euros

Réputé dans le monde de l’art et décédé en 2022 à l’âge de 102 ans, Pierre Soulages a produit de nombreuses œuvres dont la valeur a explosé à la suite de son décès. L’une d’entre elles, une lithographie réalisée en 1995, a été vendue à un acquéreur allemand pour 35.000 euros.

Montre Audemars Piguet Royal Oak : 27.000 euros

Secteur d’exception pour le monde des ventes aux enchères, l’horlogerie a été une part essentielle de la réussite de Catawiki en 2023, avec une croissance significative de 20 % en France par rapport aux chiffres de 2022. Parmi les montres d’exception acquises sur la plate-forme figure la Royal Oak d’Audemars Piguet, obtenue par un Français pour 27.000 euros.

© Catawiki



Sac Chanel cœur : 8.700 euros

Un modèle iconique pour la bonne cause. Un sac à main Chanel cœur de couleur rose a généré un montant de 8.700 euros. Une somme qui a été reversée à une œuvre caritative.