Kurt Cobain : à quel incroyable montant sa dernière guitare s'est-elle vendue aux enchères ?

Il y a trente ans, le 5 avril 1994, le leader du groupe Nirvana se donnait la mort. Au fil des années, les biens de l'icône du grunge ont pris de la valeur, jusqu'à atteindre des sommes folles. En novembre 2023, sa dernière guitare s'est ainsi envolée à 1,5 million de dollars lors d'une vente aux enchères.

Elle était sa préférée. La guitare utilisée par le chanteur américain Kurt Cobain - dont on commémore ce 5 avril les trente ans de la disparition - lors de son dernier concert a été vendue en novembre 2023 aux enchères pour plus d'1,5 million de dollars (soit 1,4 million d’euros environ), par la maison Julien's Auctions.

Cette Fender Mustang pour gaucher était la guitare «préférée» du leader du groupe Nirvana, avec laquelle il a joué lors de la dernière tournée de Nirvana en 1993-1994, avait alors précisé la maison d'enchères dans un communiqué.

Auction starts tonight 11/16 and Kurt’s guitar goes to the auction block on 11/17.





Avec sa patine bleu ciel, l'instrument mis aux enchères à Nashville dans le Tennessee, était intact, contrairement à de nombreuses guitares cassées sur scène par la légende du grunge. En mai, une Fender Stratocaster noire fracassée par le chanteur avait atteint 595.000 dollars lors d'enchères au Hard Rock Cafe de New York.

Après avoir marqué une génération au sein de Nirvana avec des tubes comme «Smells Like Teen Spirit» ou «Come as You Are», et après une carrière marquée par son addiction à l'héroïne et sa relation complexe avec Courtney Love, Kurt Cobain s'était suicidé en avril 1994, à 27 ans.