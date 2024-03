Paris : les images de l'impressionnante cohue ce jeudi matin gare du Nord après une panne de signalisation

Ce jeudi 21 mars, les quais du RER B se sont rapidement retrouvés bondés en raison d’une panne de signalisation à la Gare du Nord, à Paris, provoquant la colère des usagers sur les réseaux sociaux.

Une journée qui commence par un chaos dans les transports pour les usagers sur RER B. Ce jeudi 21 mars, le trafic a été fortement perturbé en raison d’une panne de signalisation à la Gare du Nord.

En raison d'une panne de signalisation en Gare du Nord, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne. #RERB — RER B (@RERB) March 21, 2024

Alors que les couloirs de la station se sont rapidement retrouvés complètement bouchés, certains ont dénoncé cette situation. «C’est l’enfer et aucune explication», a fustigé un voyageur sur X.

@RERB



A Gare du Nord, l'enfer et aucune explication, et c'était pareil hier ! pic.twitter.com/EkLgQYtx7u — First Laurent (@laurent_first) March 21, 2024

Alors que les problèmes dans les transports en commun sont souvent pointés du doigt par les usagers, la situation inquiète de plus en plus, d’autant plus à l’approche des Jeux olympiques de Paris 2024.

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse est souvent prise pour cible. Cette dernière s’est d’ailleurs agacée d’un retard de livraison de nouveaux trains, destinés au RER B, en raison d’une norme européenne.