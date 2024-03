Sécurité aux abords des écoles : Gabriel Attal annonce une réunion le 4 avril prochain pour «150 à 200» établissements «plus particulièrement à risque»

Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé ce jeudi 21 mars, une réunion qui aura lieu le 4 avril prochain pour la sécurisation de «150 à 200» établissements scolaires «plus particulièrement à risque».

«Cette réunion prévue de longue date, intervient à un moment où des menaces ont été reçues par un certain nombre d’élèves et d’établissements singulièrement en Ile-de-France», a déclaré le Premier ministre, en présence de Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale, d’Éric Dupond-Moretti le garde des Sceaux et de Sabrina Agrest-Roubache, la secrétaire d'État chargée de la Ville.

Et pour cause, des messages de menaces d’attentat terroriste, accompagnés d’une vidéo de décapitation, ont été envoyés depuis mercredi à des lycées de la région parisienne via les Espaces numériques de travail (ENT) piratés. «Tout est mis en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces menaces et pour les punir le plus sévèrement», a ajouté Gabriel Attal.

Une enquête ouverte

Le Premier ministre a également annoncé qu'une enquête était ouverte et qu'elle «suivait son cours». «A ces auteurs, qui pensent rester anonymes, nous les traquons. Ils pensent être à l’abris, nous les sanctionnons. Plusieurs dizaines d’auteurs de ces menaces, intervenues ces derniers mois, ont d’ores-et-déjà été judiciarisés. Ils sont actuellement poursuivis par la justice», a-t-il précisé. A noter que les peines encourues vont jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

«Nous sommes très vigilants avec le garde des Sceaux, à ce que la plus grande fermeté s’applique. C’est absolument inacceptable, inadmissible, qu’on cherche à atteindre à la sérénité nécessaire dans nos établissements scolaires, pour les élèves, les familles et les personnels de l’Éducation nationale». Gabriel Attal a rappelé que le gouvernement avait lancé un audit pour identifier les établissements scolaires après l'attaque terroriste d'Arras en octobre 2023. Lequel a notamment permis d'identifier un besoin de renforcement des mécanismes de sécurisation interne des dispositifs d'alerte.

«500 établissements» environ ont été identifiés, selon le Premier ministre. Il s'agit en particulier des établissements où l’alarme anti-intrusion nécessitait d’être remise à niveau. Dans cette optique, 150 établissements ont été révisés, mais des «trous dans la raquette» persistent pour les 350 autres, a affirmé Gabriel Attal. Ce dernier a ainsi estimé qu’environ 150 à 200 établissements nécessitent «une action à 360 de sécurisation», en raison d'un contexte de trafics de drogue à proximité des écoles.

En parallèle, un audit des espaces numériques de travail devrait se tenir prochainement, à cause d'un potentiel piratage permettant de propager les menaces terroristes en Ile-de-France.