Des pièces de 2 euros à l'effigie des JO 2024 données aux écoliers déjà mises en vente une fortune sur Leboncoin

Depuis quelques semaines, des élèves scolarisés du CP au CM2 reçoivent des pièces de collection de 2 euros, frappées par la Monnaie de Paris dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Certains parents y ont vu le jackpot, puisque les annonces sur les sites de revente en ligne se multiplient.

Voilà une manière originale de mettre du beurre dans les épinards. Depuis plusieurs semaines, et jusqu’au mois de juin, 4 millions d’élèves scolarisés entre le CP et le CM2, vont recevoir une pièce frappée par la Monnaie de Paris, à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Pour chaque enfant, cette pièce est accompagnée d’un livret pédagogique intitulé «Au cœur des jeux», qui vise à faire découvrir aux plus jeunes l’histoire et les valeurs de l’événement. Seul hic, certains parents y ont sûrement vu un moyen de gagner leur pain, en proposant à la revente ces pièces à des prix… Exorbitants.

Entre 20 et 250 euros

Ces pièces commémoratives d'un montant facial de 2 euros sont gravées d’une tour Eiffel qui semble prendre son élan. Des détails à l’effigie des JOP 2024, qui ont suffi à l’entourage de certains enfants, de convenir de la «rareté» de ces pièces, et ainsi, d'essayer de gagner de l’argent. Sur le site de revente de seconde main Leboncoin par exemple, il est possible de se procurer ce modèle dès 20 euros, et jusqu’à… 250 euros, comme le montre les photos ci-dessous.

La rareté de ce modèle de pièce reste relative puisqu’il sera mis en circulation officiellement durant le mois de juin, à hauteur de 24 millions d’exemplaires.

Un modèle plus rare mis en vente

Avis aux collectionneurs. Durant le mois de juin, un modèle plus rare que celui distribué dans les écoles sera mis en vente. Ce dernier sera frappé en plusieurs milliers d’exemplaires, et détiendra une qualité de monnaie de collection. Cette pièce sera donc susceptible d’être revendue à des prix plus élevés qu’à l’achat. D’un montant facial de 2 euros, elle sera polie différemment que celle attribuée aux élèves.