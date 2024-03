Disparition de Lina : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de la mère de l’adolescente

Ce vendredi 22 mars, la mère de Lina, Fanny Groll, et son avocat, Me Matthieu Airoldi, se sont exprimés lors d’une conférence de presse pour faire le point six mois après la disparition de la jeune femme. Voici ce qu’il faut en retenir.

Ce samedi, cela fera six mois que la jeune Lina a disparu. Après avoir quitté son domicile, à Plaine (Bas-Rhin), l’adolescente n’a plus donné signe de vie alors qu’elle devait rejoindre un ami dans une gare à quelques kilomètres de là. Ce vendredi, Fanny Groll, sa maman, accompagnée de son avocat, Me Matthieu Airoldi, ont tenu une conférence de presse à Strasbourg.

Une association pour Lina

La conférence de presse, qui s’est tenue ce vendredi, a, en grande partie, été consacrée à l’association fondée par la maman : «Les bonnes étoiles de Lina». Selon le site, cette association a pour objet «d'accompagner et soutenir dans sa souffrance la famille de Lina et ses proches, les recherches de Lina, ses proches et Lina à son retour». De plus, elle compte aider à «informer la population utilisatrice d'Internet du cyberharcèlement et ses conséquences».

Déjà dans le milieu associatif depuis plusieurs années, la maman de l’adolescente a expliqué que «Les bonnes étoiles de Lina» avait été créée pour s'inscrire dans «une démarche bienveillante».

Fanny Groll a également indiqué qu’un concert de soutien avec le groupe Why?Not est prévu le 20 avril à la salle des fêtes de la Plaine, là où l’adolescente réside. «Tous les gens qui viendront seront là pour passer un moment de soutien, de bienveillance, de solidarité. Pour l'association, pour Lina», a déclaré la maman. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’association «Les bonnes étoiles de Lina».

Le point sur l’enquête

Cette conférence de presse a également été un moyen pour la maman et son avocat de faire un point sur l’enquête. Et malheureusement, «rien n’a changé» depuis la dernière prise de parole de la famille le mois dernier, selon Me Matthieu Airoldi.

Si Fanny Groll et son avocat sont persuadés que les services de gendarmerie font le maximum pour retrouver la jeune Lina, ils regrettent un certain silence de la part des autorités. «Je ne comprends pas que nous ne soyons pas informés des pistes qui sont refermées dans le dossier. Madame Groll ne peut plus comprendre qu'on a pas de temps pour elle, qu'on a pas de temps pour l'informer sur ce dossier. Aujourd’hui, elle a besoin de savoir», a-t-il expliqué.

Dans ce sens, la maman incite toutes les personnes qui ont été, ou sont, de potentiels témoins à s’exprimer. Selon elle, «tout n’a pas été dit aux enquêteurs». Elle espère que cette conférence de presse déclenchera un «cas de conscience» pour que «quelqu'un se dise "j'ose parler, dire ce que je sais, j'ai vu". Le moindre indice est bon à prendre, il n’est jamais trop tard».

Malgré le fait que sa fille n’ait pas été encore retrouvée six mois après sa disparition, Fanny Groll veut garder espoir. «Je ne lâcherai rien. Jusqu'à ce que Lina soit là, je vais me battre, et garder espoir», a-t-elle confié lors de la conférence de presse. Elle a également assuré que son but premier était de retrouver sa fille et que le reste «n’a plus lieu d’être».