Disparition de Lina : la mère de l’adolescente lance une association nommée «Les bonnes étoiles de Lina»

Alors que Lina demeure disparue depuis plus de 5 mois dans le Bas-Rhin, sa mère, Fanny Groll, a lancé une association nommée «Les bonnes étoiles de Lina». À travers celle-ci, les proches de l’adolescente souhaite «informer» sur «le cyberhacèlement et ses conséquences».

Le 23 septembre dernier, Lina a disparu après avoir quitté son domicile situé à Plaine dans le Bas-Rhin alors qu’elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-sur-Roche. Plus de 5 mois après, l’adolescente n’a toujours pas donné de nouvelles.

Mais à l’heure où les recherches se poursuivent, Fanny Groll, mère de Lina, a lancé une association. S’appelant «les bonnes étoiles de Lina», celle-ci vise en premier lieu à «accompagner et à soutenir dans sa souffrance la famille de Lina et ses proches», peut-on lire dans la description de l’organisme sur le site HelloAsso.

Autre objectif de l’association «Les bonnes étoiles de Lina», la famille de l’adolescente souhaite «informer la population utilisatrice d’internet du cyberharcèlement et de ses conséquences».

Des rumeurs d'une «violence extrême»

En effet, lors de la conférence de presse du 2 février dernier, la mère de Lina avait fait part de son écœurement par rapport aux rumeurs publiées sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes YouTube concernant sa fille.

«Je traverse l'enfer et c'est d'une violence extrême, ça m'atteint dans mon cœur de maman et dans mes tripes», avait-elle dit.

«Tous ces commentaires de la part de gens qui ne nous connaissent pas et ne connaissent pas le dossier... Je me suis coupée de tout cela. Heureusement mes amis et ma famille font le filtre pour moi, je suis très bien entourée», avait-elle ajouté.

À noter que Fanny Groll avait déposé plainte contre un youtubeur qui, selon les mots de son avocat Me Matthieu Airoldi, avait déversé des «torrents d'immondices» sur la mère de l'adolescente.