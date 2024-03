Trafic de drogue à Marseille : «on est à 190 interpellations en quatre jours», annonce Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur était en déplacement à Chassieu dans le Rhône ce vendredi, pour une nouvelle rencontre avec les forces de l'ordre, en vue de l'inauguration de la CRS83. «À Marseille, on est désormais à 190 interpellations en quatre jours», a-t-il annoncé, dans l'optique de développer une répression plus efficace du narcobanditisme dans les villes où il sévit.

Le ministre de l'Intérieur s'attaque une nouvelle fois aux narcotrafiquants. Ce vendredi, Gérald Darmanin s'est rendu dans plusieurs villes de la région lyonnaise afin d'inaugurer une nouvelle unité de forces mobiles, la CRS83, et plus largement, d'établir un nouveau point d'étape dans la lutte contre le trafic de drogue en France.

Ce déplacement fait suite à celui du président de la République à Marseille ce mardi, pour officialiser l'opération «place nette» instiguée par le ministre de l'Intérieur. Cette dernière a pour but principal d'endiguer le narcobanditisme en France, avec une attention particulière dans la cité phocéenne, où de nombreuses personnes en sont les victimes chaque année.

«À Marseille, on est désormais à 190 interpellations en quatre jours», a ainsi annoncé Gérald Darmanin ce vendredi matin, depuis la ville de Chassieu dans le Rhône. Le gouvernement entend désormais adopter un «fonctionnement différent» et donc plus efficace, à commencer par le fait de «judiciariser les personnes puis les interpeller».

C'est par ailleurs cette nouvelle organisation qui a permis le succès de l'opération dans le quartier de La Castellane à Marseille, dans lequel drogue, armes et plusieurs véhicules ont été saisies par la police. «Jusqu'à présent, nous interpellions et ensuite, nous présentions à la justice. Désormais, quand nous avons judiciarisé, quand on a mis les gens sur écoute téléphonique sous l'autorité des magistrats, lorsqu'on a pu avoir des renseignements sur les sources de financements, de blanchiment (...) nous les mettons en garde à vue, puis nous les déférons, puis mandat de dépôts, quand c'est décidé par la justice, c'est beaucoup plus efficace», a étayé Gérald Darmanin.

«Un changement très radical»

Ce dernier annonce par conséquent un «changement très radical dans la façon dont la police travaille» et élargi leurs actions futures à de nombreuses autres agglomérations françaises. En outre, les forces de l'ordre seront aux côtés des magistrats et juges d'instruction pour combattre les phénomènes dévastateurs des règlements de compte et du blanchiment d'argent, comme l'explique le chef de la police.

Cette visite intervient quelques mois avant le lancement des Jeux olympiques de Paris, qui s'exporteront dans le Rhône le temps de la sécurisation de la flamme olympique. Il est alors d'autant plus essentiel pour le gouvernement et le ministère de l'Intérieur de s'assurer que rien n'entrave le bon déroulement de cet événement international, à commencer par le trafic de drogue qui n'épargne pas la ville de Lyon et ses banlieues depuis plusieurs années.